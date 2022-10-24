Вадим Шумков заявил о перевыполнении плана нацпроекта по вводу жилья

В этом году Курганская область на 15-25% перевыполнит план нацпроекта по вводу жилья.

«Активно идёт рост ввода и индивидуального жилья. На очереди старт ещё нескольких проектов в малоэтажном строительстве. Значит, развиваемся. Значит, все делаем правильно. Спасибо всем, кто работает над этим», - написал в личном телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напомним, наш регион среди 30 субъектов России, показавших самые высокие показатели по темпам ввода жилья, расселению из аварийного жилищного фонда, был отмечен в сентябре 2022 года благодарственным письмом Минстроя РФ. Награждение проходило в рамках Стратегической сессии «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства» в Сколково 15-16 сентября.

По информации регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, с начала текущего года в Курганской области было введено 171,477 тысяч кв.м. жилья, а из аварийного жилья расселено 380 человек. Также благоустроено 45 общественных и 25 дворовых территорий.Заметим, эти данные были опубликованы ведомством в сентябре этого года.

Ранее губернатор Вадим Шумков в личном телеграм-канале рассказал о завершающейся подготовке площадок под Курганом и Шадринском для комплексной застройки индивидуальным жильём. По словам главы региона, выполнены проекты планировок, заканчивается строительство сетей газа и электроэнергии.

«Получилось почти 300 участков от 8 до 12 соток, на которых будут строиться дома. А мы рассмотрим субсидирование первого взноса по ипотеке либо прямого выкупа», - отметил Вадим Шумков.

Фото Николая Пушилина.

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