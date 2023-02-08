Вадим Шумков заявил о скором завершении модернизации курганского аэропорта

Губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-канале рассказал о работах, которые сегодня проводятся на территории аэропорта.

«Сделано внутри почти всё, остаются частичные работы по отделке-доделке. Основная работа, которую предстоит сделать до июля, - это входная группа и уличная платформа», - заявил глава региона.

Кроме того, Вадим Шумков сообщил, что в правительстве области обсуждаются перспективы увеличения количества рейсов из аэропорта Кургана.

«Смотрим Екатеринбург, Новосибирск, юг России (туризм)», - написал в ТГ-канале Вадим Шумков, сославшись на то, что открытие таких направлений, как правило, требует софинансирования из бюджета.

Губернатор также сообщил, что после консультаций с Росавиацией и подтверждения софинансирования Курган будет подавать заявки на новые авиарейсы.

Ранее Вадим Шумков опубликовал в ТГ-канале запись, где речь идёт о том, что после многих «нелетных» лет сейчас из аэропорта регулярно осуществляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут. «Начинали летать, но пока по понятным причинам приостановили Симферополь, а также на Новый Уренгой, но уже из-за слабой загрузки рейсов», - отметил губернатор.