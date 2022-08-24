Вадим Шумков:"Задача любой власти – сделать так, чтобы люди жили комфортно"

Во второй части большого интервью с губернатором Курганской области речь пойдет о благоустройстве Кургана и не только его, о том, кого глава региона считает своей командой,

о планах по развитию экономики, которые губернатор обсудил с министром Максимом Решетниковым, и влиянии санкций.

О среде, которая нас формирует

– Вадим Михайлович, никогда еще в истории региона благоустройство не было таким масштабным, каким его мы видим сейчас. Десятки лет мы лишь обсуждали благоустройство набережной, а теперь имеем красивейшее место для отдыха у реки. И сами рады, и гости наши говорят, что город стал уютнее. Правда, находятся еще бузотеры, которые шипят в комментариях, что лучше бы садик построили, чем набережную. Почему вы уделяете такое огромное внимание благоустройству?

– А кто сказал, что мы не ремонтируем и не строим детсады? 570 объектов – школ, ФАПов, поликлиник, больниц – уже отремонтировали либо в стадии ремонта. Такого рода комментарии – это просто зависть. Мы будем продолжать благоустройство. Потому что среда определяет человека. В 2018 году я привез свою семью в Курган, и город показался мне серым: всё неустроено, неуютно, и, несмотря на ранний час, людей мало. Люди писали о том, что не любят свой город и место, где живут. Сейчас меняется ситуация. В Кургане больше, чем в других городах, на улицах гуляют пожилые люди парами, много молодежи, катаются на самокатах, приходят на концерты. Люди улыбаются, и так и должен жить человек. Задача власти сводится к одному – люди должны жить комфортно. Человек пришел с работы, ему надо погулять со второй половинкой, с детьми, с внуками, гостей пригласить. А куда? Когда везде неуютно, обшарпано и некуда приземлиться, как в народе говорят. Вот поэтому не только в Кургане строится набережная, но и в Шадринске. Там кроме набережной – трехкилометровая аллея, центральная площадь, горсад с водными объектами, своя набережная небольшая есть теперь и в Петухово, и в Катайске, в Далматово тоже благоустроена площадь, в Куртамыше шикарный рекреационный проект реализуется, в Шумихе тоже готовится. В Кургане завершены работы в горсаду. Он был в непонятном состоянии: более 5 га земли сдавали в аренду за 5 тысяч рублей. В Шадринске та же история – за 900 рублей сдавали 4,5 га земли в городском саду.

В Кургане в ЦПКиО завершили реконструкцию, теперь на пляже «Бабьи пески» будет пандус. В этом году заходим на стадион «Локомотив». Мы переговорили со спортсменами, к спортивному объекту добавим еще рекреационных зон – для отдыха. В конце года еще планируем два физкультурно-оздоровительных комплекса – в Заозерном и в районе аэропорта. У нас уже много спортивных точек, но люди говорят, что еще больше надо. Строим парк в 4-м микрорайоне Заозерного: первый этап – это 2 га земли, набережная, прогулочная зона, освещение. В следующем году еще два гектара освоим. Известно, что сейчас участки поднялись в цене. И не так давно город продал неподалеку там землю за 152 миллиона рублей. А раньше предприниматели хотели поделить втихую между собою. Есть разница – на общее благополучие пойдут эти 152 млн или в карман одному-двум? В Заозерном также сделали сквер им. Мальцева, детскую площадку на Голикова, поселок большой, и в основном там живут молодые семьи. Все это нужно.

В Рябково есть лесной массив, и мы рассчитываем сделать там экопарк. Это достаточно дорогой проект. Но мы сделаем, здесь будет зона для прогулок. Игровые и спортивные площадки оборудуем. Курган будет уютным и комфортным. Чтобы люди любили родной город, гордились, приглашали гостей и показывали им набережные, скверы, парки. Нас формирует среда. Тех, кто сегодня портит, ломает остановки, тоже сформировала среда, только еще та, прошлая, среда деградации и разрушения. Меняя среду, мы меняем людей. Работаем ради этого.

О тех, кто в команде губернатора

– Вы ввели новые методы стимулирования вашей команды, но есть и грантовая система поддержки для разных сфер. Это ваша личная инициатива?

– Да, моя идея. Более 100 человек получат по 100 тысяч рублей. Гранты мы запустили в прошлом году. Чтобы люди понимали, что не губернатор преобразует регион, а люди, все вместе. Врачи, учителя, дворники, которые убирают, и им за это люди благодарны, рабочие, айтишники, работники культуры. Это и есть наше общество. И задача власти – сказать вовремя: ты молодец, ты крутой! И поэтому, если могу запустить систему поощрения, отблагодарить их финансово, я буду это делать. И я обязательно лично с ними буду встречаться, это мой долг. Эти люди пашут вместе с нами. Людей, которые делают больше, чем могли бы, надо поощрять. Это они – команда губернатора. Да, мои заместители и начальники управлений получают мои распоряжения и вводные. Но мы работаем руками людей, занятых в АПК, на заводах, в школах и больницах, в правоохранительных ведомствах, и это сотни других профессий, не перечислить все. Это и есть наша команда.

Об экономике и мастерстве управленца

– Достижения Курганской области очевидны, и даже оппонентам оспаривать их сложно. В дальнейшем как мы будем работать?

– Достижения в экономике есть, но это не повод заниматься самолюбованием. Надо понимать: с карты области были стерты более 300 промышленных предприятий, в 9 раз упало количество крупного рогатого скота, в 6 раз сократилось производство свинины, были разрушены хозяйства, фермы, брошены поля. До сих пор же разруха лезет в глаза. Но подход, выбранный нами, считаю правильным. Это индустриальные парки. У нас нет ни нефти, ни газа, а экономику надо делать. Обсуждал это с министром экономического развития Максимом Решетниковым: 5 парков работают у нас, это 40 предприятий. И будут еще, и еще, и еще.

Огромное количество мер поддержки по АПК, взрывной рост по крупному рогатому скоту, уже +51%, и до конца еще будет + 25%, кажется – восторг! Но при условии, что в 9 раз мы упали за 30 лет, нам еще расти и расти. Почивать на лаврах не время. 135 тыс. га введено в оборот, еще 327 тыс. га земли будем выставлять на торги и также вводить. Радостная встреча была на днях с фермером, кажется, вчера еще помогли ему, он сваи вколачивал у себя на земле, что-то строить пытался, а сегодня он продает мясо, сыр и говорит: мне еще нужно. Так и нам еще нужно! Чтоб продукты были хорошие, чтоб конкуренция была и цены держались приемлемыми.

В Кургане была традиционно высокая безработица на фоне России. Сегодня видим снижение. На 1 августа – 1,2 %. Количество вакансий в 2 раза больше чем количество зарегистрированных безработных. Более тысячи граждан занимаются общественными работами: чистят улицы, ремонтируют объекты. Кто хочет работать, тот работу найдет.

Растем по ряду других макропоказателей. Рост инвестиции капитала – мы добавили 110%, это очень хорошо, на фоне экономических проблем тем более. На 1июля – 103,9% рост промышленного производства, в основе своей это перерабатывающий сектор. Это повод для гордости, но, как в известной книжке говорится, чтобы не стоять на месте, нужно бежать. База низкая, слишком значительным было падение.

В разной степени реализации сейчас в регионе 574 проекта, где организовано около 8 тысяч рабочих мест. Это заводы, АПК, IT, сервисные компании. Успокаиваться рано. За 2022 год – +7% собственные доходы, прошлый год +18, бюджет закрывает старые долги и может позволить новые программы. Мы сохраняем пока дотационность, но, повторюсь, мы на марше.

Лет 15 назад я познакомился с одним очень значимым для меня человеком, и он показал мне пример управленческого мастерства. Хорошие управленцы решают проблемы, а управленцы от бога (а их очень немного) создают тренды, которые будут работать после них. Нужно заложить такие посылы – финансовые, экономические, управленческие, чтоб был дан толчок и после вас развитие бы сохранилось. Не дай бог, чтоб тот темп, который мы набрали, сломался. Свою задачу я делаю. А задача наших жителей – не дать тем людям, которые занимают должности главы поселка, города, крупным предпринимателям, депутатам вернуть всё как было, в плохом смысле слова. Не хочу, чтобы люди, которые сегодня улыбаются, которые получили рабочие места, вернулись бы в беспросветное прошлое.

О любви и правде

– И какой самый главный ориентир в этой работе? Чтобы всё вышло именно так?

– Все просто. Как в алхимии – это любовь. К своей стране, к родине – любовь не может быть абстрактна. Вы любите страну – значит, любите людей, историю, будущие поколения. У некоторых всё еще в обиходе поговорка: бьет – значит, любит. Так вот, не надо, чтоб наша Родина выглядела как будто мы именно так её любим. В патриотизме главное – это не 100 грамм и не красивые лозунги наклеить. Любовь – это ухоженные города, это человек, который улыбается и чувствует заботу, это жизнь, меняющаяся к лучшему. Другая любовь неполноценна. «Немножечко» любить нельзя. Либо любишь, либо нет.

– Вы часто пишете, что русский – это звучит гордо. Наше общество долгое время ориентировалось на западные ценности. Нам пора вернуться к корням?

– Может, у меня не все гены русские, тут у нас степь, но я сознаю себя русским и горд этим. Ни один народ не выдержал бы таких испытаний, которые вынесли мы. И духовность, и система моральных ценностей была выстроена до революции, всё это есть. Другой вопрос, что мы народ увлекающийся, и в 90-е нас позвали в прекрасное далеко, мы туда рванули, задрав штаны, но только забыли спросить – а почём цена билета? И чем пожертвовать придется?

Только сегодня благодаря твердой позиции руководства страны удалось отвернуть от края. И культура, и массмедиа, которые существовали до недавнего времени, уходят. И никому не жаль. У нашего народа есть чуйка – этих товарищей сдуло, а люди сказали, что им их и не надо.

– Ваш телеграм-канал называется «Сила в правде». Это ваше кредо?

– Да, я так считаю. И я неоднократно за это претерпел в прошлом. Люди считают, что политика – это когда надо извернуться, сделать одно, а показать другое. Это не мой путь. Для меня политика – это понятное отношение к правде, когда говоришь, думаешь и делаешь одно и то же! У меня тогда есть внутренний баланс.

Делать одно, а говорить другое – это вчерашний день. Сила на самом деле в правде. Потому что в правде Бог. Надеюсь, что события, которые происходят в стране, хотя и полны трагичности, но они сыграют очищающую роль для страны в целом.

Если я пишу, что русский – это звучит гордо, значит, реально так считаю. Речь не идет об уничижении других народов. Но и себя мы на уничижение не должны отдавать. Наша страна, проходя свое становление, раздавала себя очень много. И пора начать собирать. За 4 года войны сколько наций едва не уничтожили! Кто спас их? Русский Ваня. И где благодарность? В Польше сотни тысяч наших могил. А взамен – снос памятников. осквернение. Нельзя свалиться в национализм, но и позволять другим людям ставить ногу себе на грудь – недопустимо. Русские – величайший народ, который позволил сохраниться другим и спас государственность многих народов.

О добром сердце и санкциях

– Сейчас и происходит консолидация всего общества, стоит лишь побывать на пункте приема гуманитарной помощи…

– Да, это моя особая гордость. Мы же не богатый регион, и многие живут на грани достатка либо ниже. Однако мы к июню собрали 200 тысяч тонн груза – это больше, чем многие другие регионы РФ, я горжусь! Я знаю, что многие несут, отрывая от себя. Я был на пункте сбора (отправлял небольшую посылку от себя) и видел грузы – и это не только компании и предприятия, видно, что это просто люди отправляют.

Не так давно мы объявили сбор денег на медикаменты для детей (им там не хватало) и собрали несколько миллионов, тут же отправили. От коллег из Луганска пришла информация что самое необходимое – это кровельные материалы, потому что во время атак сносило крыши. Поговорили с предпринимателями – и 5 вагонов стропил уже готово. Благодарен мужикам.

У наших людей открытые сердца для горя людского, у нас благодарные, чуткие, добрые люди.

– Как вы думаете, как на нас повлияют санкции?

– Глубокий вопрос. Уверен, что для многих санкции имеют отрезвляющий характер. Хватит рассказывать – давайте строить. Ну а мы тут, в Курганской области, независимо от санкций, как двигались вперед, так и двигаемся. В данной ситуации надо понимать, что это ни при чем: у нас много земель, много товарных ниш не заполнено. Надо больше производить. Необязательно импортозамещать. Я уверен, наша страна покажет шикарный результат. Сегодня для этого все есть.

В Кургане продолжается благоустройство набережной Тобола. В этом году планируется завершить участок ремонта на бульваре Солнечном.

В Далматово будут благоустроены сразу две площади – Привокзальная и Успенская. Цена проекта – около 70 млн рублей. Тут сделают парковую зону, качели, кафе, фонтан, необычные лавочки и шахматные столы, высадят деревья и кустарники. Фото: предполагаемый дизайн из документации проекта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с прошлого года действует на территории школы № 5 в Заозёрном. Здесь появились турники, футбольное поле, тренажёры, беговые дорожки и спортплощадки. Заниматься могут все желающие. Во время торжественного открытия объекта губернатор области Вадим Шумков заверил, что обустраивать стадионы и ФОКи при школах будут каждый год. «Мы намерены сделать спорт нормой жизни», – сказал Вадим Шумков.

Городской сад им. Кельдюшева в Шадринске – проект, который вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя РФ. Финансирование составит 80 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Анна Лимонова. Фото из открытых источников.