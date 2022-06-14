Вадима Шумкова не удовлетворил ход строительства школы и детсада в Кургане

В детсаду на 100 мест по улице Урожайной в Кургане идут кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка будущих дошкольных групп.На стройплощадке школы на 1500 мест в Кургане идут работы по устройству каркаса стен первого этажа. Ход строительства образовательных объектов в Кургане в субботу, 4 июня, проконтролировал губернатор Вадим Шумков.

Ход работ на обоих объектах главу региона не удовлетворил, он поставил задачу заказчикам более жёстко контролировать выполнение графиков строительства, а подрядчикам ускорить работы, так как курганцы ждут открытия и новой школы, и садика, есть контракты с прописанными обязательствами подрядчиков, за невыполнение которых их ждут штрафные санкции, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Рабочий выходной. На стройке школы на 1500 ребятишек в Кургане. Далее детский сад по улице Урожайной. Этот объект, после его завершения, станет 17-м детским садом, построенным за последние два года в регионе. На объектах есть отставания. Есть серьёзные замечания и к заказчикам, и к подрядным организациям по степени мобилизации людей и техники. Будем поправлять", - подвёл итоги рабочего выезда Вадим Шумков в своем телеграм-канале "Сила V правде (V. Шумков)".