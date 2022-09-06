Вадима Шумкова растрогало просторечное слово в устах рабочего

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик. В нем неизвестный автор (судя по всему, дорожный рабочий) снимает на смартфон, как на улице Максима Горького в областном центре техника разравнивает щебень. В конце 9-секундного ролика мужчина за кадром произносит: «Как можем, старамся». И Вадим Шумков считает, что это в видео — главное.

«Спасибо тебе, родной! Твоё простое, по-народному сказанное «старамся» стоит тысяч формальных презентаций и докладов да бесполезных инет-комментов. Прежде всего потому, что твоими руками и руками таких, как ты, и делаются все преобразования и улучшения, которые мы видим постоянно. Мы тоже «старамся») - по всем сферам социально-экономического развития региона идёт активная работа. А значит, все мы «старамся» правильно!» - написал под роликом губернатор.

Вадим Шумков напомнил читателям, что объект на улице Максима Горького сложный и большой. Там постоянно подтопляло и рвало сети, проваливался асфальт. Короба и трубы были почти разрушены.

«А сейчас, после завершения полной замены сетей, уже идёт подготовка к укладке нижнего слоя асфальта», - заключил глава региона.

Ссылка на видео - https://vk.com/shumkov_vadim?w=wall510423964_38526

Фото Николая Пушилина.

#СтарамсяЭтоПоНашему