Вагон за вагоном, словцо за словцом...

И эта любовь и вдохновение рождают в её сердце стихотворные строки

То ли это железная дорога делает людей романтиками, то ли, наоборот, романтики тянутся к великому рельсовому пути... Впрочем, неважно. 7 августа мы отметим День железнодорожника, праздник людей, соединяющих города и берега, страны и души. Каждый из нас к нему причастен. И каждый, отправляясь в путь в вагоне, чувствует свою сопричастность к чему-то большому, неизведанному. Что-то ждет там, впереди? Воистину, романтика. И неудивительно, что среди железнодорожников встречаются очень лирические натуры. Такие, как Юлия Рябухина из города Петухово. Инженер путей сообщения и... поэтесса.

Всё началось...с Чернобыля

Имя Юлии Рябухиной становится все более заметным в социальных сетях. Инженер-железнодорожник Петуховской дистанции пути публикует на страницах «ВКонтакте» стихи и дарит их своим многочисленным друзьям.

– Стихи у меня рождаются где угодно: на работе, дома, в гостях и даже в огороде, когда я полю траву. Потому что думаю, радуюсь, переживаю.

Так отозвалась на мой вопрос – откуда берутся поэтические строчки – наша героиня Юлия.

Встретились мы с ней в Кургане у шумной филармонии, где в вечерний час звучали песни, где сердечно выступали самодеятельные коллективы из Юргамыша и где торговые ряды приглашали горожан за покупками.

Спросил нашу гостью: нравится ли Курган? Инженер-путеец Юлия Рябухина как бы предчувствовала мой вопрос, а ответ уже был готов: конечно! Отсюда начинается железная дорога на Сибирь. Здесь крепнет Транссиб и поезда часто откликаются гудками. Здесь установлен на вечную стоянку паровоз легендарного машиниста Блинова. А еще в этом городе формируются экипажи для поездной работы по направлению на Челябинск и Екатеринбург, в Северный Казахстан. К тому же в Кургане живет родной брат, и к нему она приезжает в гости. Вот так – родной для души город.

А стихи, что рождаются в ее душе, помогают ей высказаться. Первые строчки написала давно, когда 26 апреля 1986 года в Чернобыле случилась беда. Ее отца, Владимира Александровича Рябухина, в числе многих зауральцев направили на ликвидацию последствий крупнейшей в мире аварии. Юля страшно переживала за отца. Ей, тогда совсем еще девчонке, говорили, что работа на взорвавшемся атомном реакторе может отразиться на его здоровье. Ее душа не молчала. Вот так родилось первое стихотворение – о Чернобыле, о героях, которые там работали. И о родном отце.

Путейская семья

Сколько за это время она написала лирических откровений – не сосчитать. И в каждом из них – любовь к малой родине и к огромной Отчизне. Ведь здесь самое главное – ее семья. Мама, Галина Васильевна. родом из Петухово. А папа, Владимир Александрович Рябухин, из города Полевское Свердловской области. Когда-то они учились в Петропавловском железнодорожном техникуме. Там познакомились и поженились. После учебы их направили на работу на станцию Варгаши. Отец начинал работу на железной дороге дорожным мастером. Затем работал на станции Лебяжье. В то время и родилась Юля, мама уехала в больницу в Петухово.

Там и остались. И Юлия, хотя могла бы, конечно, уехать, тоже осталась. Ей этот город ближе к сердцу. Папа до пенсии работал на дистанции пути. Вот так продолжалась железнодорожная жизнь Рябухиных. Все под шум проходящих поездов, под паровозные гудки.

Юлия Рябухина поняла это с детства. Всегда любила вникать в разговоры родителей о работе на «железке» и понимала, насколько ответственно работать на железнодорожном пути – в мороз и в зной. Поезда всегда спешат. Везут грузы, везут пассажиров. Это почетно. Труд железнодорожников – экономика страны.

Юлия с особым уважением говорит об отце. Цитирует слова его коллег-путейцев: он никогда не стоит в стороне. Когда бригада работает на пути, сам бригадир вместе с ними. Плечом к плечу. Понятно, путейская работа не из легких. Заменить шпалы, подложить брус. Засыпать щебенкой, чтобы сделать прочным балласт. Все надо делать быстро и, главное, качественно. Ведь по этому пути, который привели в порядок путейцы, пойдут поезда. Надо уложиться в ограниченное время. Поезда не могут долго ждать. Вот такой отец – ответственности у него выше головы. За его работу только одни благодарности. Когда отцу присвоили звание «Почетный железнодорожник», для всей семьи была огромная радость. Сразу вспомнили, как в ночь и в полдень отец спешит на работу, как всегда переживает за работу бригады и как настраивает ее на высокие результаты.

А мама тоже не отставала от отца. Работала билетным кассиром на станции Петухово.

Работа по наследству

Когда Юлия окончила школу, родители думали, как определиться с дальнейшей судьбой дочери. куда отправить ее учиться. А годы были не из легких – те самые лихие девяностые. Подумали и решили: пусть учится в своем родном городе. Куда ехать, когда в стране творится невесть что... Вот так, можно сказать, сама жизнь и определила Юлию в техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. И полетело время учебы.

– По первому диплому я электрик третьего разряда, – говорит Юлия. – Окончила техникум, полгода посидела дома – стояла на бирже труда. Работу нашла не сразу, тогда была жуткая безработица. По счастью, у нас в Петухово в то время начальником дистанции стал Александр Антонович Фролков. Его железнодорожники вспоминают с теплотой. Отзывчивый, улыбчивый, но и строгий, требовательный. Сказал отцу: «Дочь железнодорожника и сидит дома без работы! Немедленно к нам, на дистанцию!» Так стала работать диспетчером. У меня был огромный плюс – командный голос (смеется). Конечно же, надо было учиться дальше. Этого хотели и мама, отец, и даже сам Александр Антонович не раз говорил о престижности работы на железной дороге. К слову, я и сама познала многое о «железке» из волнительных разговоров родителей. Вот эти их слова: «Учись, не теряй время, железная дорога – это любовь на всю жизнь» – привели меня в Челябинский железнодорожный техникум. Получила диплом и с гордостью прочитала название своей профессии – «техник-путеец». Та самая профессия, которой много лет отдал лучшие годы своей жизни мой отец, знатный путеец Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги. А потом желание повышать квалификацию привело меня в Петропавловский филиал Алма-Атинского института железнодорожного транспорта. Кстати, там получали железнодорожное образование немало и курганцев. С земляками было веселей и наука давалась легче. Вот тогда, когда получила высшее железнодорожное образование, поняла: командный голос не главное. Успех дела в знании своей профессии, родного железнодорожного дела.

Сегодня Юлия – инженер дистанции пути по капитальным работам. Должность, от которой зависит безопасность движения поездов. Двадцать семь лет работы на железной дороге – такой сегодня у нее стаж под «аккомпанемент» гудков локомотивов и перезвона стальных путейских молоточков. Юлия воспитывает дочь Александру. Сегодня она уже студентка.

Стихи в подарок

Об этом Юлия рассказывает с большим удовольствием.

– У нас читающая семья. Я помню, как у нас появилась мебель «стенка». Все полки были заставлены книгами. Мы много читали, покупали книги. Это увлечение было привито мне с детства. Почему-то считается, что железнодорожники заняты только своим делом – железной дорогой и безопасностью на путях. Нет, как и любая семья, – читаем, радуемся прочтению. И всегда рядом мой младший брат Василий. С ним можно обсудить прочитанное и решить: что же еще прочитать?

А сейчас появилось огромное желание писать веселые стихи – для детей

– И вот совсем недавно, в конце мая, я неожиданно для себя пришла к детским стихам. Вспоминаю, с чего все это произошло. Был субботник на работе. Мы садили цветы на клумбу у конторы. Кругом одуванчики. Некоторые такие белые, пушистые, как солнышко. Их так много! Какое-то было особенное настроение!

Пришла домой с субботника и неожиданно для себя написала стихотворение.

Одуванчик, одуванчик

Надел желтый сарафанчик,

К себе пчелок приманил

И нектаром угостил.

И для божиих коровок

Он как пункт для остановок:

Для кузнечиков – трамплин,

А для мошек зонтик-блин.

Одуванчик, одуванчик.

Скинул белый сарафанчик.

Шубку пышную надел.

Ветер дунул – улетел.

Разлетелись семена,

Неизвестно – кто куда.

А весною через год

Поле желтое взойдет.

Будет новая волна,

В ярких солнышках она.

Рождение стихов – это чудо. Это знает каждый, кто хоть раз пытался излить свою душу на бумагу.

– Стихи роятся в голове, я стараюсь их записывать. Не всегда получается гладко. Я прочитаю, услышу неверную интонацию, постараюсь найти нужное слово. И неожиданно для меня вырастает … стихотворение. Как у железнодорожника, когда формируется состав: вагон к вагону. И грузовой поезд может отправиться в путь…

Десятки детских стихов Юлия размещает в социальной сети и отовсюду получает многочисленные отклики. Ей пишут молодые родители, радостно воспитывающие своих малышей. Вот только одна строчка такого письма: «Спасибо! Прочитали детям – стихи понравились. Пишите еще!»

Вячеслав Аванесов.

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