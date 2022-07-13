Валентина Астафьева: «Я просто записываю своё мироощущение...»

Известное выражение «Жизнь после 60 только начинается» – это про нее. Нет, до этого жизнь тоже была: сложная, интересная, насыщенная. А теперь – другой этап, где открываются и таланты, и способности.

Разрушая стереотипы

Моя героиня Валентина Васильевна Астафьева, рыжая, голубоглазая, с живыми, смеющимися глазами, давно на пенсии. Но такой «пенсии», как у нее, не ожидала даже она сама. Я не о количестве купюр, получаемых от Пенсионного фонда, а о наполнении ночей и дней, зим, весен…Я о женщине, разрушающей стереотипы…

Не о той, которая, заработав трудовой стаж, села у подъезда на лавочке. Не о той, которая бесконечно клянет всех подряд и жалуется на неудавшуюся жизнь. И не о той, которая отдала себя на откуп детям и внукам и забыла про себя.

Я о той, которая и карьеру сделала, и как жена, и мать, и как бабушка состоялась. А после 60, обдумав и поразмыслив все то, что пережила, села за компьютер и стала писать. Стихи, рассказы, новеллы, эссе, посты в соцсетях. Уже издала две книги. В марте 2020 года вышел ее первый печатный сборник «Алая заря». В феврале 2022 года – сборник рассказов для детей и взрослых «Жираф за печкой».

Старт в мире творчества оказался неожиданным и успешным. В 2017 году начинающая писательница номинирована на конкурсы «Поэт года» и «Писатель года»! В 2019 году награждена медалью к 130-летию Анны Ахматовой! В 2020 году получила диплом второй степени в конкурсе «Мир и Отечество», объявленном Российским фондом мира к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За очерк об отце-фронтовике, который отважно воевал, попал в плен, трижды бежал и прошел через ГУЛАГ.

Валентина Васильевна – активный член Кетовского литературного объединения «Тобол» и литературной студии при КГУ, где ее творчество с пристрастием разбирает сам секретарь Союза писателей России Виктор Фёдорович Потанин!

Вы думаете, ее жизненный путь был усыпан розами? Скорее всего, больше шипами... Ранние потери, материальные проблемы, предательство, болезни, смерть мужа... Наверное, поэтому пережитое и запросилось на бумагу. Многое из написанного ею носит автобиографический отпечаток.

«В зрелом возрасте годы мелькают перед глазами, как окна скорого поезда, летящего без остановки во весь опор мимо вашей станции. Повернешь голову влево – пятьдесят, повернешь вправо – уже шестьдесят... Ту-ту!!! Только мы его и видели... Просвет в воронке становится совсем узким, значит, вот-вот скорость станет равной космической... Оглянувшись назад, человек с удивлением и грустью замечает, что жизнь промелькнула как одно мгновение («Философская категория»).

Мечты сбываются

Жила себе деревенская девчонка Валентина Астафьева, в девичестве Колесникова, в селе Половинном. Ее мама, Вера Ивановна, окончила техникум и работала начальником финансового отдела. Папа, Василий Петрович, трудился механиком в межколхозстрое.

В семье, где было трое детей, какого-то особого воспитания не было. Скорее – собственный пример отношения к работе и жизни: трудолюбие, честность, порядочность.

– Что еще вспоминается из детства?

– В 4 утра уже была за столом, в ожидании, когда мама блинов напечет, – рассказывает Валентина Васильевна. – Эти минуты часто вспоминаю, так тепло и уютно было с ней… Мне 20 лет было, когда мама ушла из жизни.

Любознательную по натуре Валентину интересовало все: пение, танцы. В школе успевала на отлично, в аттестате всего две четверки. Ее хвалили за школьные сочинения. Но никогда не думала, что умение писать прорастет и усадит ее за белый лист бумаги, на котором будут рождаться литературные герои, образы, разворачиваться драматические сюжеты...

С будущей профессией сложилось все как-то спонтанно. От подруги, учившейся в Курганском пединституте, она впервые услышала фразу на французском. И влюбилась в язык!

– Погрузилась во французский с головой, – говорит Валентина Васильевна. – Заняла первое место в фонетическом конкурсе всего факультета. Мечтала о стажировке во Франции, но заболела мама, и мечту пришлось отодвинуть.

Но мечты – они же осуществляются не сразу...

Не сложилось у нее работать учителем французского или переводчиком, но знаний не утратила ни на йоту. Свободно общается с носителями языка, читает на французском художественную литературу, произношение – класс (не кто-то, а французы оценили!), а еще на французском пишет стихи.

– Почему все-таки не получилось найти работу, связанную с языком?

– Вышла замуж, а родив сына Дмитрия, обо всем, кроме него, забыла, – вспоминает Валентина Васильевна. – В течение 6 лет он находился на грани... Бесконечные бронхиты, пневмонии, у него совсем не было иммунитета. Никто из врачей не давал шансов, что малыш выживет. И только, наверное, моя забота и уход помогли решить проблемы со здоровьем и поставить сынишку на ноги.

Устроиться в школу не вышло – вакансий не было. Пришлось ей в течение нескольких лет мыть пол в одной организации. Потом начались в стране тяжелые времена, перестройка. Муж Сергей работал бригадиром на КЗКТ, и, конечно, жить на одну зарплату было тяжело.

Из делопроизводителя – в капитаны.

А в 50 – всё по новой!

Через некоторое время работу Валентина Васильевна, конечно, сменила. Устроилась в проектный институт Минобороны, заведовала канцелярией. Когда институт стал дышать на ладан и перестали платить зарплату, решила искать другую работу. Обратилась в Курганскую таможню, а там были нужны только юристы и экономисты. Ушла ни с чем, но анкету ее попросили оставить.

Через год позвонили. Нужна была делопроизводитель. Согласилась. Увидев, что у них полный раскардак с документами, по своей инициативе стала наводить порядок. Через три недели Валентину Васильевну вызвал на беседу руководитель ведомства. И вскоре ее назначили начальником отдела по работе с документами.

На аттестации в Уральском таможенном управлении в порядке исключения (за профессионализм и большой опыт) ей сразу присвоили звание капитана!

А спустя 7 лет началась в таможне реорганизация. С поиском работы у опытной Валентины Васильевны проблем не было. Она выиграла конкурс на замещение должности руководителя общественной приемной губернатора Курганской области.

А через два года в службу судебных приставов ее переманил Александр Николаевич Бушмакин, который был только назначен руководителем управления. В 50 лет она, по сути, начала новую карьеру. Доверили ей отдел документационного обеспечения. И звание было уже выше – подполковник!

На заслуженный отдых она ушла под аплодисменты коллег, ее провожали так, словно она артистка какая! В актовом зале службы судебных приставов негде было яблоку упасть. Это было признание!

Жизнь прекрасна и удивительна!

– У меня есть все необходимое: любимый сын и трое внучат, кров над головой – небольшая двухкомнатная квартира. Работа была интересной, побывала в десяти странах, поездила по России, видела Байкал, Алтай, шесть морей, не раз отдыхала на Черноморском побережье... Жизнь прекрасна! – уверена моя героиня. – Испытаний выпало немало, но и силы мне давались, чтобы все преодолеть. Думаю, что я счастливый человек!

Да, пережить ей пришлось немало. В молодости ни с чем не сравнимая потеря матери, которой всегда не хватало... Когда вышла на пенсию, сначала ушел из жизни отец, за ним муж, ее единственная любовь.

«Мне в полнолуние не спится. Воспоминаньям нет конца. Перед глазами вереница Лиц: мамы, брата и отца. Они спокойно, не взыскуя, Безмолвно смотрят, грусть тая. Я чувствую – они тоскуют, Шлют весточку из небытья» («Полнолуние»).

Валентина Васильевна несколько раз была в состоянии клинической смерти.

Коронавирус тоже не прошел мимо нее. Заболела в первую волну, температура под 40 держалась две недели. Скорая так и не приехала. Сын привозил продукты и лекарства и оставлял около двери, а лечиться помогала по телефону дальняя родственница-медик. После болезни пришлось заново учиться ходить...

– С возрастом я стала более верующим человеком, – рассуждает моя собеседница.

«Бог смежил веки на рассвете. Устал от дел и задремал. И грезилось ему, поверьте, Что Он вдруг человеком стал. Почувствовал, родившись в муках, Как труден человека путь: Как мечется, живя в разлуках, Как ищет, грешный, жизни суть» («Улыбка Бога»).

– Валентина Васильевна, что внуки говорят о вашем творчестве?

– Старший, Вячеслав, сказал, что очень рад, что у меня есть такие способности. Владислав: «Круто, бабушка!». Я ведь решила написать свои впечатления о жизни для своих, чтобы ниточка времени сохранилась, чтобы будущие поколения могли что-то узнать о том, как жили их предки.

– Если откровенно, то каково чувствовать себя писательницей?

– Нет у меня такого чувства... Просто записываю свои мироощущения по разным поводам, сама себе исповедуюсь.

Когда познакомилась с курганскими писателями и поэтами и стала ходить на встречи в литературное объединение, там научили многому. Критиковали, конечно. Появился иной взгляд на процесс творчества.

– Валентина Васильевна, у вас в рассказах эпизоды про Францию, Париж довольно часто встречается. Расскажите самый-самый...

– О, их много. Может, про Пьера Ришара... У него на юге Франции, в Нарбонне, винодельческое поместье. Иногда туда организуют экскурсии. Мне повезло. При покупке вина Ришар оставляет свой автограф на бутылке. Я купила аж 3 штуки. Подошла с бутылками и, естественно, на французском сказала, что он любим в России, пригласила в гости и поздравила с предстоящим днем рождения. Он, узнав, откуда я, обалдел. Расписался, естественно, и проводил меня до автобуса.

Моя героиня – человек разносторонний. В ее доме всегда звучит классическая музыка, любит слушать Образцову, Хворостовского, Гергиева, Казарновскую.

Завсегдатай курганской филармонии. Бывала в Милане в Ла Скала. Мечтает побывать в Венской опере.

На ее рабочем столе книги Екклезиаста и Омара Хайяма. Пару лет назад она освоила заводные танцы – сальсу и бачату. А год назад устремилась в любимое небо на дельтаплане – с одноклассником, который его собственноручно сконструировал, такое у него хобби.

– Не страшно было? Рискованно же...

– Однозначно рискованно, но я же отчаянная, отступать не привыкла, раз решилась...Пока ехали до аэродрома по проселочной дороге, мне было очень страшно, думала, что вот-вот завалимся. А когда пилот включил мотор и мы взмыли вверх, до облаков, то было ощущение непередаваемого восторга.

«Глаза моей попутчицы были полны благодарной радостью. Нет, она не сетовала на Судьбу за то, что так долго пришлось ждать исполнения Мечты. Она ее благодарила!» («Голубая мечта»).

Валентина ШАЛАЙ. ФОТО из архива героини публикации.