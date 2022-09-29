Валентина Фёдорова прочтёт курганцам несказочную прозу

Областная библиотека имени Югова 7 октября в 13:30 приглашает ценителей русского слова познакомиться с новой книгой диктора филологических наук, профессора Валентины Павловны Федоровой «Народная культура в Зауралье: несказочная проза». Презентация пройдет в библиотеке.

Валентина Павловна Федорова – известный в Зауралье и далеко за его пределами фольклорист-исследователь, собиратель народного творчества, доктор филологических наук, профессор кафедры «Русский язык и литература» Курганского государственного университета. Она является руководителем фольклорной лаборатории, автором более 170 научных работ, 15 книг, посвященных различным аспектам зауральской культуры. Под её научным руководством защитились 15 кандидатов наук.

В новой книге Валентины Павловны рассматривается специфика бытования несказочной прозы в Зауралье. На основе первичного материала выявляется жанровый состав несказочной прозы, исследуются функции, персонажный ряд, художественная специфика быличек, легенд, преданий. Комплекс произведений позволил раскрыть взгляд зауральского крестьянства на такие мировоззренческие проблемы, как ответственность человека перед мирозданием, землей, обществом, семьей, самим собой. Ответы на эти вечные вопросы выводят несказочную фольклорную прозу на высокое место в аксиологической шкале этноса, а также позволяют творениям раннего времени звучать современно.

Книга адресована преподавателям-филологам, учителям, работникам культуры, этнографам, студентам и всем, кому интересна народная традиционная культура Зауралья.

Погрузиться в фольклорный мир на презентации помогут музыкальные номера.

Приглашаем курганцев и гостей города познакомиться с новой книгой в Юговке! Возрастные ограничения: 12+.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.