Валерий Фролов рассказал, какими качествами должен обладать сотрудник службы охраны УФСИН

30 июня отмечается День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы.

От профессионализма личного состава службы напрямую зависит надежность изоляции преступников от общества и безопасность граждан. Сотрудники охраны обладают высоким уровнем боевой и специальной подготовки, умеют действовать в нестандартных ситуациях. Всего в подразделениях охраны зауральских исправительных учреждений служат более 400 человек.

В преддверии профессионального праздника о своей работе рассказал начальник караула ИК-1 УФСИН России по Курганской области, выпускник Самарского юридического института ФСИН России Валерий Фролов.

Валерий окончил кадетскую школу в Куртамыше и получил высшее образование в ведомственном вузе ФСИН по специальности «Правоохранительная деятельность», направление «Охрана и конвоирование».

Сразу же после окончания института Фролов был принят на службу в ИК-1. В задачи начальника караула входит организация охраны учреждения и пропускного режима, действия в непредвиденных ситуациях: побег осужденных, нападение на контрольно-пропускной пункт и так далее.

Спустя два года молодой офицер с уверенностью говорит, что служить в охране ему нравится: «Я понял службу, разобрался во всем досконально, ликвидировал пробелы между теорией и практикой, привык к графику». Поначалу было сложно достичь понимания с подчиненными, признается он. Но со временем сотрудник научился находить индивидуальный подход к каждому.

Начальник караула несет ответственность за действия и профессиональный уровень подчиненных. Самое эффективное обучение – личный пример, подчеркивает Фролов. Научить коллектив дисциплинированности может только тот руководитель, у которого все вовремя и по полочкам. То же самое касается теоретической и практической подготовки, самостоятельных занятий физической культурой и спортом.

По мнению Валерия Фролова, главные качества, которыми должен обладать сотрудник службы охраны, это спокойствие, хладнокровие, смелость и мужественность, настойчивость в обучении, умение вдумчиво подходить к исполнению служебных обязанностей.

Экстренные ситуации случаются нечасто, но каждый сотрудник должен быть к ним всегда готов. Фролов говорит, что за время службы побегов не было, но были попытки переброса запрещенных предметов, которые всегда удавалось пресечь.

«Обстановка в коллективе позитивная, психологически комфортная, – делится офицер. – На службе в предусмотренное для отдыха время играем в нарды, в домино. На выходных иногда выезжаем на природу, на рыбалку. Когда человек часами должен наблюдать за вверенным участком территории в любую погоду и с оружием в руках, находиться в боевой готовности, ему необходима такая психологическая разгрузка».

В 2021 году Валерий Фролов представлял Курганскую область на всероссийском ведомственном конкурсе «Лучший начальник караула». В соревнованиях с сотрудниками Уральского и Центрального федеральных округов он занял шестое место, при этом по специальной подготовке у него «серебро». Сотрудник работает над повышением профессионального мастерства и надеется на отличный результат.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области.

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