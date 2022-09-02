Валерий Яхонтов: «Россия должна добиться технологического суверенитета»

Президент России провёл открытый урок «Разговор о важном» для молодых победителей олимпиад.

Глава государства напомнил ребятам, что биотехнологии являются одним из самых перспективных направлений исследований. «У нас программа есть до 2030 года, и дай бог памяти, где-то 120 млрд рублей предусмотрено на эту программу», - сообщил он.

Россия должна быть лидером по ключевым направлениям в науке и добиться технологического суверенитета. «Россия должна быть лидером по ключевым направлениям в науке и добиться технологического суверенитета. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», - отметил Владимир Путин.

Директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и член Общественной палаты Курганской области Валерий Яхонтов уверен, что Россия может добиться технологического суверенитета. «У нас хорошее подрастающее поколение, способные молодые люди. При грамотной политике государства и нашей области мы можем добиться технологического суверенитета», - отметил Валерий Яхонтов. Курганская область развивается всё больше. По инициативе губернатора Вадима Шумкова в Курганскую область выделяются необходимые меры поддержки, благодаря которым предприятия модернизируются, улучшаются. На данный момент, как считает член Общественной палаты Курганской области, для России перспективны следующие направления: машиностроение, приборостроение, создание искусственного интеллекта, сельское хозяйство и многие другие. В России удалось сохранить наследие прошлых поколений, поэтому развитие уже сформированных предприятий удаётся.

В стране развивается система конкурсов, нацеленная на выявление талантливой молодёжи. «Ранняя профессиональная ориентация - это одна из целей, к которым мы стремимся. Чем раньше, тем лучше», - подчеркнул Президент России.

Валерий Яхонтов рассказал о способах профориентации молодёжи в Курганской области: «Сергей Муратов открыл профильные инженерные классы, «Росатом» создал Менделеевские классы, где изучают вопросы экологии региона. Я считаю, что для выявления талантливых ребят необходимо начинать профильную работу с ними уже с раннего возраста. Показывать им, где можно работать, что за это получить. Например, познакомить школьников с интересными им направлениями, показать наглядно социальный рост в таких предприятиях».

Конечно, на «открытом уроке», который провёл Владимир Путин, поднимался вопрос поддержки российских военных – участников специальной военной операции на Украине. «Ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают, они должны понимать, за что они отдают свои жизни. Это чрезвычайно важные вещи. За Россию и за людей, которые в Донбассе живут», - сказал глава государства. По этой причине у нас и введены уроки правильных ценностей. Однако некоторые задаются вопросом, будут ли они эффективны. Валерий Яхонтов отметил: «Такие уроки, безусловно, возымеют эффект. Закладывать ценности нужно с раннего возраста. Дети поймут, что это важно».

Анастасия Пережегина.

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