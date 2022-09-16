Валерий Яхонтов считает, что народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО

Президент России Владимир Путин стал гарантом защиты Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства чутко отреагировал на просьбы граждан о незамедлительном проведении референдумов. Он чувствует свою ответственность за судьбу людей Донбасса и освобождённых территорий. «Решение о принятии Донбасса и освобождённых территорий в состав России – то, чего ждали люди. Президент выражает мнение большинства граждан России», - подчеркнул член Общественной палаты РФ, руководитель курганского филиала РАНХиГС Валерий Яхонтов.

Территориальная целостность страны будет обеспечена любыми средствами. Как отметил Валерий яхонтов, это даёт людям надежду на то, что будет поддержан наш суверенитет, наши границы останутся неприкосновенными и будут защищены достойно. «Президент у нас достаточно мудрый и действительно это руководитель государства. Прежде чем предпринять какие-либо шаги, он советуется с общественностью, которая в этом смысле его поддерживает», - прокомментировал представитель Общественной палаты РФ.

Запад поставил перед собой целью не просто сдерживание России, а её полное уничтожение как государства. Народ России должен чётко понимать это. Валерий Яхонтов добавил: «Исторически складывалось так, что практически все войны развязывал не советский союз, а западные государства. И мы всегда выступали в качестве обороняющейся стороны».

Наша страна обладает всеми необходимыми средствами, которые будут использованы незамедлительно в случае угрозы суверенитету – «это не блеф». Для этого предприятиям оборонно-промышленного комплекса поручено незамедлительно нарастить выпуск военной техники, а также развёртывание дополнительных производств.

Добавим, что референдумы о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожьяпройдут с 23 по 27 сентября.

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