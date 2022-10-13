Варгашинцы вышли на митинг поддержки президента и ВС России

В среду, 12 октября, варгашинцы пришли в сквер «Комсомольский», чтобы выразить поддержку Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и Вооруженным силам России. По информации официального сайта муниципалитета, в акции приняли участие коллективы организаций и предприятий района, учащиеся школ, члены местного отделения партии «Единая Россия» и просто неравнодушные жители. Все вместе они исполнили гимн Российской Федерации.

К собравшимся обратился глава муниципального образования Валерий Яхонтов:

- Наша сила - в единстве. Поэтому мы собрались здесь, чтобы поддержать наших ребят. Они выполняют свой долг перед Родиной. Трудности всегда сближали россиян. И сегодня как никогда важно быть единым целым, - обратился он к собравшимся.

Поддержку российским военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, выразили депутат Курганской областной Думы Владимир Казаков, и военный комиссар Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов Валихан Тутуков,.

Сотрудники ы детско-юношеского центра организовали зону, где участники митинга могли написать письмо солдату, выразить свою поддержку парням, находящимся в зоне боевых действий.

На митинге так прозвучали патриотические песни от местных артистов, а заключительным актом события стал флешмоб «Сердце солдату», в которой к юнармейцам присоединились жители района.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.