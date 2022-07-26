Варгашинская районная больница выглядит как новая после ремонта

Глава региона Вадим Шумков в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Варгашинской центральной районной поручил провести капитальный ремонт лестничных маршей. Контракт на осуществление работ заключен с ООО «Астра-СК».

Как сообщает Департамент здравоохранения Курганской области, за время капитального ремонта работниками были обновлены лестничные марши, выполнены общестроительные работы по устройству утеплителя из керамзита и стяжки, произведено покрытие пола плиткой, осуществлена подшивка потолка гипсокартонном, выполнена покраска стен и потолков. Также установлены дверные блоки и произведен монтаж поручней.

Владимир Герасимов, руководитель Варгашинской центральной районной больницы, рассказал о планах: «В 2023 – 2025 годах работа по доступности и качеству оказания первичной медико-санитарной помощи будет продолжена. В планах проведение капитального ремонта больницы и фельдшерско – акушерского пункта в селе Яблочное, а также приобретение и монтаж модульного здания фельдшерско –акушерского пункта в селе Дубровное».

Информация и фото предоставлены Департаментом здравоохранения Курганской области.

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