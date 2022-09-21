Варгашинская школьница отправилась в «Путешествие мечты»

Победительница финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди пятых-седьмых классов Татьяна Коробейникова из Варгашинской школы №1 отправилась в «Путешествие мечты» от Владивостока до Санкт-Петербурга, сообщает Молодежный портал PROSPEKT45.

«Большая перемена» – престижный массовый конкурс, проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Образование». Организаторами конкурса выступают некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и Роспатриотцентр. Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7 классов проходил в «Артеке» этим летом. 300 российских школьников стали победителями, среди них два представителя Курганской области: Татьяна Коробейникова из Варгашинской школы №1 и Михаил Мальцев из курганской гимназии №32. Все победители конкурса получили в качестве приза путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока или обратно.

Путешествие на поезде «Большой перемены» будет проходить с 22 сентября по 7 октября. Участники «Путешествия мечты» проедут всю страну по следующему маршруту: Владивосток, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург. В каждом городе школьники посетят знаковые достопримечательности. В самом поезде дети будут участвовать в образовательной программе в специальных вагонах-лекториях.

Помимо победителей конкурса «Большая перемена» в поезде едут и амбассадоры Российского движения детей и молодёжи. Они проведут в российских городах стратегические сессии.

Фото с сайта Молодежного портала PROSPEKT45.

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