Варгашинские школьники узнали, как собирают пожарные машины

Школьники побывали на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования.

В заводском музее они узнали об истории предприятия, насчитывающей восемь непростых десятилетий. На производственных участках посмотрели, как работают современные станки, получили начальное представление о том, какой сложный и увлекательный процесс - создание пожарного автомобиля.

Старшеклассники более глубоко познакомились с профессией инженера-конструктора. Самые любознательные и смелые попробовали создать чертеж одного из узлов надстройки.

Десятиклассница Маша с гордостью держит в руках деталь, трехмерное изображение которой ей помог создать конструктор Денис Барышев. Девушка из самой многочисленной заводской династии - Мелешкевичей.

«Обязательно расскажу дедушке», - пообещала школьница.

Самый главный результат работы с детьми, уверены на заводе, это желание ребят однажды вернуться на предприятие в качестве молодого специалиста, чтобы самому делать эти красивые красные машины, «что спасают жизнь».

По информации Варгашинского завода ППСО.