Варгашинский округ первым в Курганской области завершил уборку зерновых и масличных культур. Средняя урожайность зерновых культур составила 25,7 ц/га. Всего собрано 91,8 тысяч тонн, что более чем в 2,5 раза превышает уровень сбора урожая прошлого года. Об этом заявили в департаменте агропромышленного комплекса.

Средняя урожайность масличных культур составила 13 ц/га., всего собрано 14,6 тысяч тонн.

Продолжается подготовка земли к урожаю будущего года, уже обработано около 26 тысяч гектаров территории муниципального образования – 92 процента от плана. Полностью заготовлены корма для животных на зимний период.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков в поздравлении на День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметил, что в этом году на полях Курганской области собрано свыше 2,2 млн тонн зерна, выращен достойный урожай картофеля и овощей.

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