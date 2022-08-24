Варгашинский православный приход отмечает 25-летие со дня образования

Рабочий поселок Варгаши – относительно молодое поселение, ему чуть больше 120 лет. Своим рождением он обязан прохождению Транссибирской железнодорожной магистрали. До революции своего прихода в путейском поселке не существовало. Жители были приписаны к сычевскому храму царевича Дмитрия Угличевского. В советский период, когда этот храм закрыли, варгашинские верующие сначала пешком ходили в село Колесниково, а когда и там церковь закрыли, стали ходить в Смолино и там помогали отцу Григорию Пономарёву строить церковь Сошествия святого Духа. Даже в те непростые богоборческие времена варгашинцы умели хранить свою веру.

В текущем году исполняется 25 лет со дня образования Варгашинского прихода, дата значимая и очень торжественная для православных христиан рабочего поселка.

Как вспоминает протоиерей Виктор Константинов, в 1997 году он, еще диакон, повстречался в электричке с Анной Степановной Теренковой – знакомой варгашинской бабушкой, а ехала она в епархию к архиерею: «Буду просить, чтобы в Варгашах открыли приход, а ты служить будешь», – уверенно заявила она. Дошла Анна Степановна до референта владыки – отца Сергия Еремеева, и через некоторое время отец Виктор получил послушание ехать в Варгаши, чтобы открыть там православный приход.

В начале августа 1997 года в зале сгоревшего ныне Дома культуры состоялось первое собрание прихода, на которое приехали благочинный округа и секретарь епархии протоиерей Аристарх Егошин. В зале собрался костяк верующих: Анна Степановна Теренкова, Владимир Илларионович Очаренко, Раиса Васильевна Шелкунова и другие. Чудесным образом, после оформления необходимых документов, 11 августа приход был зарегистрирован.

Не просто складывалась ситуация с обустройством церкви. До ноября искали помещение и остановились на бывшем магазине Варгашинского элеватора; директор Петр Владимирович Косованов сдал его в аренду верующим. Все делали своими руками, подручными средствами, и с ноября до февраля привели помещение в порядок.

Первое богослужение состоялось 28 февраля 1998 года на праздник Далматовской иконы Успения Божией Матери. Может быть, поэтому приход с благословения тогда правящего архиерея, ныне покойного епископа Михаила (Расковалова), освятили в честь Успения Божией Матери.

Еще тогда, в 1997 году, обживая здание бывшего магазина, православные варгашинцы лелеяли надежду на строительство нового храма. Сейчас эта мечта уже становится явью, так как продолжается строительство нового двухпрестольного храма. Можно смело утверждать, что в Варгашах появилась своя жемчужина: храм блеском своего купола встречает всех приезжающих.

У Варгашинского прихода есть все условия для дальнейшего развития. Решением Святейшего Синода от 13 апреля 2021 года в Курганскую епархию был назначен викарием с титулом «Варгашинский» епископ Пармен (Щипелев). А в апреле текущего года настоятелем Варгашинского прихода назначен иеромонах Капитон (Засыпкин). Их старания направлены на укрепление прихода и окончание строительства нового храма при полной поддержке прихожан.

В настоящее время приходским советом старостой прихода был единодушно избран Николай Рукавишников. Прихожане отзываются о нем как о большом труженике и безотказном человеке.

Со сменой настоятеля открываются перспективы в работе воскресной школы. За время пандемии учебный процесс был приостановлен, и сейчас отец Капитон прилагает большие усилия, чтобы совместно с прихожанами возобновить занятия в школе.

При Успенской церкви действует культурно-просветительский центр, работает библио-тека, которую возглавляет Мария Андреевна Азаренко, педагог, учитель английского языка. Она помогает прихожанам вырасти духовно, пополнить божественный багаж знаний, помочь советом и Божьим писанием. Также активно работает в центре Галина Михайловна Исакова. Она радеет о храме, опираясь на большой христианский опыт. Ее стараниями проводятся православные выставки. Так, большим вниманием пользуется ежегодная выставка «Рождественские чтения», а последние экспозиции были посвящены Дню славянской письменности и культуры и дню памяти страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. Продуманная подборка книг и экспонатов заслужила одобрение настоятеля и прихожан.

Певчая клироса Людмила Викторовна Порываева, награжденная Благодарственным письмом Архирейского подворья в поселке Смолино, давно мечтает о полноценном церковном хоре, а пока как псаломщик и уставщик старается, чтобы богослужения становились благолепней и красивее. На помощь ей пришла Кристина Нестерова, она имеет высшее музыкальное образование, и теперь песнопения звучат на два голоса.

Невозможно не сказать еще об одном прихожанине – бескорыстном, очень добром и порядочном человеке – Александре Васильевиче Пичугове. Он многие годы посвятил строительству нового храма в Варгашах. Он радеет о его строительстве, возглавляет попечительский совет благотворительного фонда, сберегает и сохраняет средства, поступающие на строительство, и пользуется огромным авторитетом и уважением у прихожан.

Иеромонах Капитон уверен, что благодать над Варгашинским приходом будет разливаться на радость добрым людям, для православного будущего, для наших детей, для спасения души и любви ко всем ближним.

Татьяна Дашечкина, прихожанка.

Дорогие прихожане, уважаемые варгашинцы!

Поздравляю всех с 25-м юбилеем Варгашинского прихода!

Ровно столько лет назад молодая семейная чета Константиновых священника Виктора и Марины с благочестивым народом организовали общину и Успенский приход в рабочем поселке Варгаши. Шли приходские годы, и возрастала численность паствы, возникла необходимость построения типового храма. Было найдено место, и началось строительство. Много испытаний пришлось преодолеть. Сегодня, в юбилейный год, строящийся храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, обрел свое новое дыхание в продолжение строительства, совершаются службы, кипит работа.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал: «Если на вашу долю выпала честь строить дом Божий, примите это как великий дар Творца». Приглашаем вместе потрудиться.

С пожеланием всех благ, епископ Варгашинский Пармен.