Варгашинский район получил паспорт готовности к отопительному сезону

Паспорт готовности к отопительному сезону 8 ноября вручили главе Варгашинского района Валерию Яковлеву в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев и заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Евгений Дроздецкий.

Напомним, паспорта готовности муниципальным образованиям Ростехнадзор выдаёт только в том случае, если теплоснабжающие, теплосетевые и другие предприятия жизнеобеспечения, а также потребители тепла выполнят все требования по подготовке к зимнему отопительному сезону.

В этом году проверку на готовность прошли пять муниципальных образований Варгашинского района: рабочий посёлок Варгаши, а также населенные пункты: Мостовское, Шастовское, Южное, Верхнесуерское сельские поселения. Все они получили положительную оценку готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов.

Глава района Валерий Яковлев отметил, что уже не одну зиму отопительные сезоны в муниципальном образовании проходят без серьезных сбоев и проблем.

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