Варгашинский спортсмен получил подарок от Союза православных женщин

Курганское отделение Союза православных женщин вручило воспитаннику Варгашинского образовательного центра ИвануЗабегалову спортивный костюм.

«Огромное спасибо региональному отделению Союза православных женщин, лично руководителю попечительского совета СПЖ Светлане Анатольевне Муратовой от учащихся образовательного центра и его директора Гульнары КаюмжоновныТуйчиевой», – отметила член регионального отделения Ирина Борисова.

Вручение спортивного костюма стало завершением одного из благотворительных проектов Курганского отделения СПЖ, сообщили в пресс-службе Курганской епархии. В начале 2022 года на заседании правления было принято решение сделать подарки двум лучшим воспитанникам-выпускникам (юноше и девушке) Варгашинского образовательного центра. Среди девятиклассников этого образовательного учреждения был объявлен конкурс, главным критерием выбора победителя являлось нравственное поведение и активная общественная жизнь.

Среди юношей победителем признан Иван Забегалов.Лидером среди девушек стала Алёна Афонасьева. По решению правления СПЖ для неё заказали платье для выпускного бала. Фасон наряда разработала и сшила известный курганский модельер Елена Медведева.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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