Вечер пятницы: губернаторский дозор выехал на улицы Кургана

Губернатор Вадим Шумков во время рабочего объезда вечером 16 сентября обсудил планы дальнейшего благоустройства города Кургана. В объезде приняли участие заместитель губернатора Константин Малышев, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, глава города Елена Ситникова, старший государственный жилищный инспектор Дмитрий Пысин и генеральный директор АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» Иван Ситников.

Первая точка объезда – микрорайон Рябково. Здесь за последние несколько лет благоустроили ряд дворовых территорий по ул. Чернореченской. Однако главу региона не устроило качество работы управляющих компаний по содержанию дворов. В частности, Вадим Шумков осмотрел дворовые территории по ул. Чернореченской, 91А, 63А и другие. Государственной жилищной инспекции и административно-технической инспекции города Кургана поручено провести работу с управляющими компаниями «Феникс», «Сервис» и «Возрождение», которые оказывают услуги ненадлежащего качества за деньги, которые им платят граждане.

Отметим, что у жителей многоквартирных домов есть возможность поучаствовать в развитии и благоустройстве своей дворовой территории, вложив в него небольшое софинансирование. В зависимости от количества квартир в доме – это порядка 2 000 рублей с квартиры. Основная финансовая нагрузка ложится на государство. Участие в программе «Комфортная городская среда» - это единственная возможность привести свой двор в порядок. Там, где люди участвуют в «Комфортной городской среде», появляются и парковочные места, и цветочные рекреации, и детские и спортивные площадки

Напомним, по поручению губернатора в Кургане с учётом объёмов этого года благоустроено 300 дворовых территорий.