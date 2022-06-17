Ведущие травматологи-ортопеды со всей страны приехали в Центр Илизарова

В Кургане 16 июня открылась «Илизаровская научно-образовательная конференция с международным участием». Первая Илизаровская научно-образовательная конференция собрала на зауральской земле ведущих травматологов-ортопедов со всей страны. Для всего медицинского сообщества региона – это настоящий праздник, поэтому по традиции научный марафон открылся с выступления Зауральского оркестра духовых инструментов Курганского областного музыкального колледжа имени Д.Д.Шостаковича. Неотъемлемой частью научного события стало исполнение гимна Центра Илизарова камерным хором Центра. Конференцию открыл и.о. директора НМИЦ ТО имени академика Г.А.Илизарова, д.м.н. Александр Бурцев: «В рамках Илизаровской научно-образовательной конференции мы акцентируем внимание на молодых специалистах, молодых ученых, молодых клиницистах. Сейчас крайне остро стоит кадровый вопрос по травматологам-ортопедам. Если прошлые два года часть наших коллег вынуждена была переквалифицироваться в инфекционистов, потому что была пандемия коронавируса, то сейчас мы живем во время травматической эпидемии, и наш труд как никогда важен. Эта конференция посвящена проблемам травм и их последствий. Первый день мы поговорим о проблемах травматологии и посттравматической ортопедии. Второй день будет посвящен поражениям всего опорно-двигательного аппарата (позвоночника, конечностей, таза) в рамках курса Ассоциации остеосинтеза».

17 июня впервые в истории Ассоциации остеосинтеза проходит курс, который представляет коллаборацию AO Spine/AO Trauma. Это образовательный семинар на тему «Мультидисциплинарный подход к лечению пострадавших с политравмой».

Более 200 врачей травматолого-ортопедического профиля собрались для обсуждения актуальных проблем современной травматологии, сообщили в группе маркетинга Центра Илизарова. Анатолий Коробейников, руководитель научно-клинической лаборатории травматологии Центра Илизарова видит чрезвычайную важность события в том, что травмы были и остаются одной из главных проблем человечества. «В Курганской области травмы особо не отличаются от тех, что получают жители в других регионах: банальные падения, падения с высоты, автодорожные, производственные и бытовые травмы. В рамках конференции Центр Илизарова поделится с коллегами передовыми технологиями в лечении травм», - прокомментировал он.

Владимир Шевцов, академик РАМН, профессор, Почетный профессор Центра Илизарова, отметил: «Задача всех травматологов-ортопедов в короткие сроки восстановить работоспособность человека после травм. Сейчас уровень технической оснащенности примерно одинаковый как в России, так и за рубежом. Обмен опытом между специалистами широкий в рамках конференций и образовательных курсов. В рамках сегодняшней ситуации, диктующей нам задачи импортозамещения, убежден, что современная травматология легко справится с этим, у нее для этого есть абсолютно всё».

НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова курирует три крупнейших Федеральных округа – Уральский, Дальневосточный и Сибирский, это 27 регионов России. В рамках Илизаровской научно-образовательной конференции состоялось совещание главных внештатных специалистов, сообщили в группе маркетинга Центра Илизарова.

И.о. директора Центра Илизарова, д.м.н. Александр Бурцев озвучил первые результаты и проблемы в работе по взаимодействию с профильными службами регионов. В настоящее время лечением всех видов травм в трех обозначенных федеральных округах занимаются около 3000 травматологов-ортопедов. Из 27 субъектов РФ, находящихся на курации НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова, дефицит кадров врачей травматологов-ортопедов в стационарах выявлен в 19 регионах. Показатель укомплектованности ниже 80% выявлен в стационарах 7 регионов. Наибольший дефицит кадров (по совокупности показателей обеспеченности врачами и укомплектованности) наблюдается в Еврейском АО; Республике Алтай; Томской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.