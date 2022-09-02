ВЭФ способен укрепить взаимовыгодное партнерство России и Казахстана

С 5 по 8 сентября во Владивостоке пройдет VII Восточный экономический форум. Он станет международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Свое участие в форуме подтвердили представители бизнес-сообщества Австралии, Великобритании, Израиля, США, Японии, Евросоюза. Предприниматели этих стран понимают, что санкции, объявленные их правительствами России, ни к чему хорошему не ведут, бьют в большей степени по самим авторам санкций, и с Россией лучше сотрудничать, нежели разрывать отношения.

Для России одним из важнейших партнеров на Восточном экономическом форуме является Республика Казахстан. Эти страны объединяет давнее совместное прошлое, протяженная общая граница, многочисленные экономические, культурные и иные связи.

Казахстанские предприниматели осознают, что уход из РФ западных компаний открывает для них новые возможности, благодаря чему интеграция экономик двух ведущих азиатских игроков может выйти на новый уровень. В этой связи нельзя не вспомнить о примерах продуктивного взаимодействия, которых множество — СНГ, ШОС, ЕАЭС, Таможенный союз, многочисленные соглашения о сотрудничестве и меморандумы. Причем каждый из перечисленных форматов сотрудничества имеет положительный опыт.

Россия в качестве крупнейшего экспортера продовольствия способна помочь Казахстану избежать последствий глобального продовольственного кризиса, который, по оценкам многочисленных экспертов, ожидает мир вследствие недальновидной санкционной политики Запада.

В Казахстане прекрасно помнят, что Россия помогала своему доброму соседу в решении важнейших для него стратегических вопросов — строительстве АЭС, цифровизации экономики, реформе банковского сектора, строительстве и развитии транспортной инфраструктуры.

Ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков в прошлом году подчеркнул:

- Россия продолжает оставаться ключевым внешнеэкономическим партнёром Республики Казахстан. Страны продолжают создавать новые совместные инвестиционные проекты. Отмечу перспективы формата встреч в рамках приграничного сотрудничества. При этом важно развивать не только политические, но и экономические партнёрские отношения.

Тогда же, в 2021 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что Восточный экономический форум по праву стал авторитетной международной диалоговой площадкой по наиболее актуальным проблемам экономического сотрудничества. При этом, заявил Токаев, для Казахстана Дальневосточный регион крайне важен как стратегический партнёр, поскольку географически соединяет Евразию с динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом.

- Казахстан как крупнейшая экономика Центральной Азии планирует усилить своё присутствие в данном регионе. Такой подход отражает суть отношений нашей страны с партнёрами в Азии, - подчеркнул глава республики, добавив, что опорным элементом евразийской стратегии Казахстана стало всестороннее сотрудничество с Россией — надёжным стратегическим партнёром и союзником.

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