«Венок дружбы» сплели в Городском саду города Кургана

Третий день масштабного творческого проекта «Глинкинские сезоны», который проводит детская школа искусств №4 при поддержке управления культуры по Курганской области и городского отдела культуры, отплясал на концертной площадке Городского сада. На концерте танцевальных коллективов города Кургана и области «Венок дружбы» исполнители показали зрителям народные танцевальные традиции, которые живут в современном мире и наполняются новыми смыслами с каждым новым поколением исполнителей.

Открыл концертную программу образцовый коллектив — ансамбль классического танца «Мечта».

«С 1 по 6 июня наша школа проводит творческий проект «Глинкинские сезоны». Этот проект посвящен сохранению культурного наследия, народных традиций и традиций классического искусства. В третий день нашего масштабного мероприятия проходит концерт танцевальных творческих коллективов города Кургана и гостей из Куртамыша «Венок дружбы». На нашем мероприятии собралось более 15 творческих коллективов, представлена разнообразная программа. Танцевальные коллективы довольно известные — это, например, «Мечта», «Акварели» куртамышский коллектив «Крылья», - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств №4 города Кургана Людмила Сиразиева.

«Глинкинские сезоны» - проект областного масштаба. В первый день прошел фестиваль русской музыки в сквере школы. В нем участвовали филармонические коллективы, учащиеся школы №4 и других детских школ искусств Кургана. На второй день согласно рамочному проекту состоялось совместное мероприятие с библиотекой имени Югова «Свечение вдохновения», посвященное творчеству Ивана Глинки и Александра Пушкина. Сама идея создания «Глинкинских сезонов» отсюда и возникла: 1 июня день рождения Ивана Глинки, а 6 июня — Александра Пушкина. Под этой эгидой и проходит цикл мероприятий, посвященных сохранению культурного наследия. 4 июня посвящено декоративно-прикладному творчеству и художественным ремеслам. 5 июня прошла «Ярмарка-свистунья», которое провели преподаватели методического объединения «Народно-хоровое пение». Это была настоящая ярмарка с выступлениями скоморохов, творческих коллективов «Ладушка», «Душегреечка», «Теремок» с самоварами, баранками, разными конкурсными программами. А в день рождения Пушкина проходит «Открытый микрофон» - поэтический вечер «Великое русское слово».

«Венок дружбы», такое название, потому что нам хотелось создать дружественную атмосферу, чтобы наши хореографические коллективы встретились, пообщались между собой, посмотрели друг на друга. Вообще, когда в дружеском кругу собираются люди, которые работают в одном направлении — это всегда интересно, всегда можно поучиться чему-то друг у друга и сплестись в один венок», - поделилась Людмила Сиразиева.

Василий Малухин.

Фото автора.

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