Весной жителей Курганской области ждут пасхальные ярмарки и «Победная весна»

Мероприятия — это самая видимая часть работы учреждений культуры. В этом году область празднует свое 80-летие и с начала года уже запущен проект «80 подарков Курганской области». Сейчас в областном Художественном музее работает выставка «Сокровища русского искусства XVIII – начала XXвека», это выставка из фондов Тюменского музейного комплекса имени И.Я. Словцова, которая продлится до 10 апреля. На большие гастроли в Курган весной приедет Березняковский драматический театр, это Пермский край и Республиканский театр кукол из Йошкар-Олы.

«Приближается светлый праздник Пасхи. У нас будут пасхальные концерты и ярмарки, которые пройдут во всех муниципальных образованиях. В мае самый главный праздник, который отмечает наша страна, это День Победы. И уже с 1 апреля начнется патриотический проект «Победная весна», в котором также примут участие все муниципальные образования. В выходные дни на открытых площадках состоятся концерты, где будут исполняться любимые песни военных лет. 9 мая будут задействованы все площадки. В городском саду Кургана запланирована реконструкция атмосферы послевоенного времени, акция «Рио-Рита, радость Победы» уже полюбилась жителям нашего города. Также в мае откроем сезон уличной музыки, это открытые площадки с выступлениями профессиональных и самодеятельных артистов», - рассказала руководитель ведомства Наталья Гончаренко.

Благодаря участию в конкурсе Фонда культурных инициатив и поддержке правительства в этом году с 10 по 24 июня состоится масштабный музыкальный фестиваль «От востока до запада». Мероприятием будет охвачен не только Курган, но и Шадринск, Далматово, села Кетово и Частоозерье.

«Зрители смогут насладиться выступлениями оркестра «Виртуозы Москвы», Екатеринбургского камерного оркестра «Бах», оперой Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Всех секретов мы раскрывать не будем, но июнь будет очень интересным в плане музыкального искусства. В августе продолжим фестиваль «Симфониада», который впервые прошел в прошлом году. Он будет еще более масштабным и пройдет в Кургане, Шадринске и Далматове 13 и 14 августа. Участие в нем примут симфонические оркестры Уральского федерального округа», - открыла часть летних секретов Наталья Гончаренко.

Она рассказала, что осенью любителям музыкального искусства Курганская филармония вновь представит фестиваль Элисо Версаладзе, ставший брендом нашего региона.

«Впервые культура Курганской области будет представлена на «Радио Культура» и «Радио Россия» в рамках большого проекта «Ориентация на местности». В течение 2-х недель, с 3 по 14 апреля, на радиоволнах будет представлена культура области. 10 учреждений культуры готовят интересную информацию о своих проектах и общую информацию о культуре нашего региона. Об этом узнает вся Россия», - подчеркнула Наталья Гончаренко.

Анонсы всех мероприятий можно узнать на сайте управления культуры и на страницах управления в социальных сетях.

Василий Малухин.

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