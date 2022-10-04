Ветеран боевых действий из Шумихи собрал посылку для российских бойцов

- Увидел в ленте, что собирают гуманитарный груз для наших бойцов на Донбассе. Почитал комментарии под этим сообщением, - сообщил нашему корреспонденту ветеран боевых действий, а ныне предприниматель из Шумихи Илья Базыльников.

- Есть те, кто пишет, что, мол «что это такое? Всё должно обеспечивать государство».

Так-то оно так, государство должно обеспечить, но я вот что скажу - когда в окопе сидишь, грязный и сырой, у тебя нет возможности пойти и открыть холодильник, или до магазина смотаться, продуктов купить. В этот момент две-три лишние банки тушенки в вещмешке очень радуют.

А рассуждать о государстве, сидя в тепле на диване легко.

Я собрал гуманитарную посылку, увез в пункт приёма гуманитарной помощи в Шумихе. И считаю, что это сейчас нужнее, чем рассуждения на разные темы, - прокомментировал Илья Базыльников.

Каждый день неравнодушные граждане Курганской области приходят в региональный штаб акции #МЫВМЕСТЕ и оказывают посильную помощь для профессиональных военных, мобилизованных граждан и их семьям.

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