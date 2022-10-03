Ветеранов КМЗ поблагодарили за многолетний труд

На Курганмашзаводе ветеранов поблагодарили за труд.

Поздравлять возрастных коллег с днем доброты и уважения на КМЗ начали заранее. Более двух тысяч открыток с сердечными поздравлениями разлетелись по адресам ветеранов предприятия. Пресс-служба ПАО «Курганмашзавод» сообщает, что для тех, кто трудился на заводе несколько десятилетий, было подготовлено более 300 подарков, более чем 200-м подарены билеты на спектакль Курганского областного театра драмы «Ханума». Многих бывших тружеников посетили с поздравлениями активисты совета ветеранов Курганмашзавода. Слова благодарности за многолетний добросовестный труд от имени администрации предприятия и совета ветеранов ко всем заводчанам со стажем были обращены со страниц городской газеты.

- Дорогие ветераны, спасибо за ваши трудовые традиции, которые мы сегодня стремимся достойно продолжать, выполняя государственный оборонный заказ, – обратился к заводчанам серебряного возраста исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков. – Пусть годы только радуют, а жизненных сил прибавляется. Доброго всем здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, любви и внимания родных и близких!

Добавим, что сегодня на Курганмашзаводе насчитывается около восьми тысяч пенсионеров.

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