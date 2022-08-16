Ветерану контрразведки Леониду Володькину исполнилось 93 года

История курганского телевидения началась с него. В прошлом - матрос Балтийского флота, сегодня - полковник ФСБ в отставке Леонид Григорьевич Володькин вместе с коллегами в конце 50-х годов возводил телевизионную мачту, настраивал оборудование и налаживал связь. Перед молодыми специалистами стояла задача 1 января 1960 года выйти в эфир.

В 1962 году Леонид Володькин вновь вернулся на службу, только уже в КГБ. Его, молодого сотрудника, на работу принимал сам Павел Владимиров. Полковник госбезопасности Павел Васильевич Владимиров — личность легендарная. В годы Великой Отечественной войны он руководил разведывательно-диверсионной спецгруппой «Пламя» в немецком тылу, на территории оккупированной Белоруссии. С 1953–го по 1963-й год возглавлял Управление государственной безопасности по Курганской области.

Те годы были неспокойные, начался Карибский кризис и борьба разведок. Оборонные заводы Зауралья привлекали спецслужбы самых крупных мировых государств. Одной из задач чекистов было сохранить в тайне производство военной продукции - боевых машин пехоты. В Курган приезжали разведчики из Канады, Англии и Америки. Прятали радиомаяки между камней, в кирпичи и раскладывали их около стратегических объектов. Таким образом, еще до GPRS они могли ориентироваться по маячкам, которые расставляли повсюду. Зауральские чекисты делали так, чтобы приборы оставались на месте, но не работали.

Сегодня дело офицерской чести и совести Леонида Григорьевича - военно-патриотической воспитание молодежи. Ветераны УФСБ России по Курганской области активно ведут шефскую работу. Встречи, «уроки мужества», мероприятия с демонстрацией уникальных фотографий и документов, совместные поездки в село Ожогино - на родину начальника советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Павла Михайловича Фитина. И как результат – рост числа абитуриентов в высшие учебные заведения ФСБ России.

По информации УФСБ России по Курганской области.