Ветераны УФСБ рассказали курганским школьникам о боевом пути комсомольцев, отдавших жизнь за свою страну

Ветераны УФСБ в годовщину казни членов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» встретились с учащимися школы № 29 города Кургана. Старшеклассникам рассказали подробности боевого пути комсомольцев, отдавших жизнь за свою страну в годы Великой Отечественной войны.

История «Молодой гвардии» трагична: созданная летом 1942 года, она была раскрыта уже в январе 1943-го. И хотя подобных подпольных организаций в годы войны в стране было множество, именно краснодонцы обрели бессмертную славу и стали символом героизма. Не только ценой совершенных диверсий – вчерашние школьники потрясли мир невероятной силой духа и мужества, они не сломались и не выдали соратников под нечеловеческими пытками фашистов.

Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что тематическая лекция о смелом противостоянии врагу и страшной гибели комсомольцев-подпольщиков не оставила равнодушным ни одного слушателя. Школьники пообещали прочитать книги или посмотреть фильмы «Завтра была война» и «Молодая гвардия» - современная молодежь желает знать историю своих ровесников, пожертвовавших свободой и жизнью ради Родины.