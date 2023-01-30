Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал Курганскую область одним из лучших регионов по строительству дорог и жилья

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин отметил Курганскую область как регион, в котором реализованы многие программы: строительство жилья, ремонт дорог, благоустройство, переселение граждан из аварийного жилья, модернизация объектов ЖКХ и другие.

«Курганская область не в первый раз получает высокую оценку командной работы по ключевым показателям нацпроектов, связанным со строительством жилья, дорог, благоустройством, темпами переселения граждан из аварийного жилья. Так, в Министерстве строительства и ЖКХ РФ по итогам прошлого года Курганская область вошла в топ-5 регионов по высокому кассовому исполнению наибольшего количества программ. За последние четыре года регионом набраны хорошие темпы по приведению в порядок инфраструктуры, общественных пространств, строительству социальных объектов, жилья», - рассказал заместитель главы региона Константин Малышев. В 2022 году введено почти 334 тысячи кв.м, это на 18,3% больше, чем планировалось, и на 24% больше, чем в 2021 году.

Константин Малышев сообщил, что запланирована реализация крупных проектов жилищной застройки в микрорайонах Заозерный и Левашово, включая малоэтажное строительство, реализуются проекты компактной комплексной застройки в селе Колесниково и городе Шадринске с возможностью получения субсидии до 700 тысяч рублей из областного бюджета тем, кто приобретёт там жильё.

План по программе переселения граждан из аварийного жилья перевыполнен, отметила пресс-служба губернатора. Для переселения было построено 25,5 тысяч кв.м. жилья. В новые квартиры переехали 1,8 тысяч человек – это на 17% больше, чем планировалось. В 2023 году в планах переселить 1,3 тысячу человек.

В 2022 году был приведен в порядок 421 км дорог, в том числе 336 км в рамках нацпроекта. «За последние 4 года привели в порядок более 1600 км дорог, отремонтировали и построили 15 мостов и путепроводов», - отметил Константин Малышев.

За четыре года в регионе приведены в порядок более 310 общественных и около 270 дворовых территорий. На 2023 год запланировано благоустройство 54 общественных и 6 дворовых территорий.

Фото Николая Пушилина.

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