Видеоблогер и путешественник питерский Якут Эркин в середине июня посетил Зауралье

В середине июня Курганскую областьв ходе своей длительной экспедиции посетил видеоблогери путешественник известный под именем Питерский Якут Эркин.

«Про Курган мы ничего не знали, а в ваших краях мы задержались дольше, чем где-либо в других краях в итоге, - признаётся якутский путешественник. - Здесь как раз мы получили поддержку Русского географического общества».

Курганские автопутешественники помогли экспедиции найти живописное место для длительной стоянки у излучины Тобола возле деревни Лаптево. Якутские путешественники высоко оценили такое внимание. Игорь Ермаков, известный в сетиИнтернет как Питерский Якут Эркин, стал им три года назад, когда из Северной столицы переехал на ещё более далёкий Север – в Якутию. Там помимо своей основной работы риэлтора стал снимать видео о жизни, культуре и традициях народа Соха. Настолько был впечатлён этим. Создал блог на интернет канале, куда выкладывал свои истории. Начал путешествовать по Северу. Принял участие в арктической экспедиции. Создал об этом фильм. Потом решил осуществить более крупный проект. Назвал его «Дружба народов».

«Я не хотел просто снимать блог, - рассказывает Игорь. - Такого много. Я хотел это делать с какой-то целью, миссией. Всегда очень болел за братство народов. У меня искреннее чувство внутри, патриотизм. При Советском Союзе дорого было то что, у нас была большая многонациональная семья».

И вот в этом году со своим соратником режиссёром и педагогом из Якутска Николаем Васильевым они прилетели в Санкт-Петербург, подготовили экспедицию и на автомобиле двинулись обратно через всю страну, чтобы знакомиться с традициями разных народностей страны. В Курганской области Игорь узнал и увидел, что здесь проживает большаяи дружная семья народов.

«Сейчас мы автопробегом «Дружба народов» идём по России, и, как я узнал, Курган стоит на перекрёстке семи дорог, - делится новыми знаниями путешественник. - Именно поэтому здесь такое смешение культур. Здесь живут представители более ста народных культур. А это как раз суть нашего проекта – показать семью разных народностей. И получается, Курган – это самый явный такой представитель. Город мне очень понравился. И с погодой повезло, погуляли, посмотрели город».

Большое впечатление на Игоря произвела выставка «Сказки Шадринского края» в художественном музее, где он, по его словам впервые столь полно познакомился с образцами именно русской народной культуры. Запомнилось питерскому якуту посещение парка «Царёво городище», понравилась городская архитектура, сочетающая в себе старинные и современные здания. Об этом он рассказал на пресс-конференции в гостиной «Репка».

«Спасибо вам, что сегодня организовали эту пресс-конференцию. Скажу, что чем для меня запомнится Курган на сто процентов, это тем, что здесь произошла моя первая пресс-конференция», - пояснил Игорь Ермаков

Символичным посещение Кургана для путешественников стало ещё и потому, что здесь в городе, расположенном практически на середине их пути они встретили праздник - День России, который оставил яркие впечатления в первую очередь от знакомства и общения с зауральцами. В каждом регионе Игорь берёт с собой в коллекцию частичку земли оттуда, где он побывал – Петербург, Москва, республика Башкирия…. Теперь в его копилке есть и зауральская земля с так полюбившейся им стоянки у излучины Тобола возле деревни Лаптево.

Константин Сапунов.

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