Виктор Потанин раскроет курганцам секреты писательского мастерства

В читальном зале библиотеки имени Короленко 9 ноября в 12:00 состоится творческая встреча с писателем Виктором Потаниным.

Мероприятие пройдёт в рамках месячника «Белая трость» и проекта библиотеки «Жизнь замечательных людей. Знаменитые писатели Зауралья».

Виктор Потанин родился 14 августа 1937 в селе Утятском тогда еще Челябинской области. Здесь окончил семилетнюю школу, затем среднюю школу № 12 в городе Кургане, был принят в члены ВЛКСМ.

В 1958 году окончил историко-филологический факультет Курганского педагогического института. С 1958 года по 1967 год работал литературным сотрудником, ответственным секретарём в областной газете «Молодой ленинец». Член Союза журналистов СССР.

По рекомендации Всесоюзного совещания молодых прозаиков в Москве в 1961 году поступил учиться в Литературный институт имени А.М. Горького при Союзе писателей СССР на заочное отделение прозы.

В 1976 году был избран делегатом VI съезда Союза писателей СССР. На X съезде Союза писателей России избран членом правления Союза писателей России и членом высшего творческого совета.

В 1978 году Виктору Федоровичу было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 2003 году признан Почётным гражданином Курганской области.

Награжден орденами и медалями, в 2016 году получил Благодарность Президента Российской Федерации.

8 августа 2017 года Курганской областной детско-юношеской библиотеке присвоено имя Владимира Федоровича Потанина.

Накануне своего 85-летия Виктор Федорович стал гостем клуба «От первого лица» Издательского дома «Новый мир». На встречу писатель пришел со своей женой Людмилой. Журналисты узнали об истоках писательского вдохновения, творческой «кухне», литературной студии и много другом.

Фото Николай Пушилина.

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