Виктория Абрамченко: Зарубежные компании не хотят уходить из России

У зарубежных корпораций есть возможность продолжить работать на российском рынке. Выбор - уйти или остаться - они делают сами. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в интервью РБК.

“Поверьте, никто не хочет уходить. Те, кто делает резкие заявления, находятся под большим политическим давлением. Это, как правило, транснациональные корпорации. Но это же выбор самой компании: сохранить производство, получать прибыль. Можно найти способ, как остаться в России. У нас нет особых каких-то таких драматических событий. Происходит замещение. Ниши эти долго пустовать не будут”, - заявила она.

Абрамченко отметила, что россиянам не стоит опасаться того, что полки в магазинах опустеют. Российские производители с 2014 года работают на импортозамещение, а те продукты, которые заменить невозможно, везут из других стран.

“Действительно, у нас из-за логистики есть небольшое снижение по ввозу кофе. По оливковому маслу тоже. Традиционные импортеры — это Испания, Греция, Италия — не перестали продавать. Продают. Но из-за логистики и сложности во взаимных расчетах есть проблемы, но мы их решаем. Есть Турция, которая тоже производит оливковое масло. Есть Чили, которое производит оливковое масло, доставить только дороговато будет”, - рассказала Абрамченко.

Она привела пример из 2014 года, когда Испания перестала поставлять апельсины в регионы РФ, но дефицита не последовало. Аналогичная ситуация сложилась в польскими яблоками. Северокавказские аграрии научились выращивать российские яблоки, кроме того в России всерьез занялись виноградарством и виноделием.

Фото Екатерины Штукиной/POOL/ТАСС.