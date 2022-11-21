Вильфанд пообещал зауральцам аномальный холод в середине недели

Температура будет ниже нормы на 14-16 градусов.

Температурный фон на 14−16 градусов ниже нормы ожидает Челябинскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую области, юг Красноярского края, Хакасию и другие регионы Западной Сибири и Урала. «В некоторых из них морозы будут достигать 37 градусов», - рассказал ИА ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на прогностической карте аномалий синим цветом закрашиваются регионы, где очень холодно.

«Так вот юго-запад Сибири и Урал просто посинели от холода — на 14−16 градусов температура в этих регионах ниже нормы. В Челябинской, Курганской областях похолодает со среды до 20−25 градусов мороза. В Омской области также со среды температура будет понижаться до 30−32 градусов мороза, в Новосибирской области — до 29−31 градуса мороза, в Томской области — до 30−37 градусов мороза, даже в Алтайском крае с четверга — до 27−30 градусов мороза», — сообщил Вильфанд.