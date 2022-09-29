Виталий Вандровский: «Если хотите погонять, выпустить пар, приходите к нам в автоспорт»

Качественные дороги и культура вождения – залог снижения ДТП. В этом уверен председатель Курганского регионального отделения «Всероссийское общество автомобилистов» Виталий Вандровский.

В этом году в областном центре идёт масштабный ремонт дорог. В определённой степени это создаёт трудности для автомобилистов, но в итоге вся работа которая будет проделана, улучшит дорожную обстановку в городе.

«Это очень хорошо, очень здорово, - уверен Виталий Григорьевич, – Сейчас нам всем нужно немного потерпеть в этот трудный период. Мы видим, что это всё - для водителей и пешеходов. Ведь дороги делаются качественно и комплексно вместе с тротуарной частью. Оборудуются пешеходные переходы, освещение улиц. Всё это влияет на снижение аварийности».

Также во избежание ДТП и водителям, и пешеходам стоит помнить о том, что надо быть вежливыми по отношению друг к другу. Многое может раздражать на дорогах – пробки, ямы, но это не повод для того чтобы доводить ситуацию до пика. Все автомобилисты находятся в равных условиях. Что касается культуры вождения, то она преподаётся во всех квалифицированных автошколах. Здесь тот же главный постулат – соблюдать правила дорожного движения.

«Если хотите погонять, выпустить пар, приходите к нам в автоспорт. Двери открыты, - приглашает любителей быстрой езды Виталий Вандровский. – Гоняйте там. А на трассах общего пользования давайте соблюдать правила».

Курганское региональное отделение «Всероссийского общества автомобилистов» плотно работает с городским и областным управлениями ГИБДД, проводит много рейдов по безопасности дорожного движения, проверке освещённости улиц, качеству дорожного покрытия. Большая работа постоянно ведётся со школьниками. Молодое поколение учат знать и соблюдать правила дорожного движения. Это даёт свои результаты. Так, команда учеников курганской гимназии №47 в этом году на Всероссийском конкурсе юных инспекторов дорожного движения заняла 11 место среди 64 участников. Много конкурсов по безопасности на дорогах проводится и у нас в области. Такая профилактическая работа очень важна.

«Эти конкурсы, слёты показывают, что ребята уже в свои юные годы знакомы с культурой поведения участников дорожного движения. Главное, чтобы эти знания и стремление их соблюдать оставались и в будущем», - отметил Виталий Вандровский.

Константин Сапунов.

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