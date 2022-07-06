Владимир Архипов: «Данные национального рейтинга объективны»

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется на основе множества показателей, поэтому является абсолютно объективным. Об этом, выступая сегодня в прямом эфире, который прошел в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

По его словам, при составлении рейтинга учитывается наличие (отсутствие) административных барьеров для развития бизнеса и силового давления на предпринимателей, легкость технологического присоединения новых производств к инженерным сетям (электроэнергии, воде, газу), быстрота регистрации новых предприятий, наличие государственных институтов поддержки бизнеса и кадров, качество дорог и так далее, и тому подобное.

- При вынесении оценок в расчет берутся официальные статистические данные, мнение региональных экспертов и результаты опроса самого предпринимательского сообщества, - добавил Владимир Архипов.

Напомним, что Курганская область признана наиболее развивающимся регионом по улучшению инвестиционного климата. За год она улучшила свое положение в национальном рейтинге сразу на 36 позиций и теперь входит в ТОП-15. Об этом во всеуслышание на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.

Николай Волков.

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