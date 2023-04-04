Владимир Архипов ознакомился с ассортиментом «Фермерского островка» в Восточном

У 35 курганских производителей появилась возможность реализовывать свою продукцию напрямую потребителю наравне с крупными товаропроизводителям.В супермаркете «Пятерочка» по улице Гагарина открыли «Фермерский островок».

Местные жители помимо привычного ассортимента мясной и молочной фермерской продукции смогут приобрести широкую линейку рыбной продукции. «Спрос на фермерские товары традиционно высокий. Горожане рассчитывают купить высококачественный продукт в привычных условиях. Поэтому для нас важно сотрудничество с торговой сетью «Пятерочка», которая предоставляет площади для размещения данных островков, и Корпорацией МСП», - прокомментировал заместитель губернатора Владимир Архипов во время посещения торговой точки.

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