Владимир Архипов рассказал о преимуществах индустриальных парков

У курганских предприятий, работающих на площадках индустриальных парков, есть такие преимущества, которые дают возможность предпринимателям запустить новое производство в короткие сроки, сообщил на брифинге заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Во-первых, индустриальный парк имеет уже готовую инфраструктуру, готовые производственные площади, коммуникации, технические присоединения. Во-вторых, резидент, запустивший производство, получает налоговые преференции по налогам на прибыль, имущество, недвижимость и транспортному налогу.

«Это как раз дает тот самый синергетический эффект, который позволяет резиденту в более коротки сроки запустить свое производство. Сейчас все построенные и реконструированные площади индустриальных парков заняты. Остались только свободные земельные участки с готовой инфраструктурой, но под строительство новых промышленных производств. По ряду площадок инвестор уже приступил – в частности, площадка в Варгашах, а по ряду новых идет проектирование», — заявил Владимир Архипов.

По словам заместителя губернатора, на тех пяти площадках, на которых он побывал в последние дни, производственные мощности уже загружены на полтора-два года.Однако пока острым остается вопрос обеспечения новых промышленных производств квалифицированной рабочей силой. Сейчас в регионе по рабочим специальностям выставлено более 3 000 вакансий. Вопросы привлечения работников на промышленные предприятия ежедневно в оперативном режиме обсуждаются на уровне заместителя губернатора по экономике. К тому же за каждым предприятием закреплены кураторы, так называемые кадровые консультанты из числа специалистов службы занятости. Все вакансии размещены на единой цифровой платформе.

Продолжается работа по закреплению за предприятием студентов профессиональных учебных заведений, которые прошли производственную практикую непосредственно на данном заводе. В настоящее время практику проходят около 500 студентов, около 100 человек из них уже трудоустроены.Ряд заводов развернули обучение рабочим специальностям непосредственно на местах.

По утверждению Владимира Архипова, средняя заработная плата на курганских предприятиях составляет 65-70 тысяч рублей, есть заводы, на которых зарплата доходит до 90 тысяч рублей.

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