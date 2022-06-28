Замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов улетел с бизнес-миссией в Узбекистан.

Вместе с ним там руководитель курганской ТПП Илья Назаренко и представители бизнеса, медицины и вузов региона.

В программе визита - встречи с руководством Ферганской области, предпринимателями, посещение промышленных и культурных объектов, центра травматологии и ортопедии, местного агрокластера, сообщает телеграм канал "Тетерин".

Но понятно, что Архипов в Фергану отправился не только познакомиться с промышленностью и культурой.

Цели куда масштабнее – разнонаправленное сотрудничество с Узбекистаном. Обсудить и договориться в чем и как можно взаимодействовать. Курган, например, может быть интересен Узбекистану в плане поставок производимой у нас разной продукции (не только промышленной). С той стороны – заход возможных инвесторов со всеми вытекающими плюсами для развития региональной экономики.

В понедельник, 27 июня, состоялась встреча Владимира Архипова и делегации нашего региона с заместителем хокима Ферганской области Икболжоном Эргашевым. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в экономике и социальной сфере.

Сегодня, 28 июня, делегация региона посетит предприятия Ферганской области – в том числе нефтеперерабатывающее прдприятие ООО «Ферганский НПЗ», химический завод ООО «Farg’ona Kimyo Zavodi», текстильной фабрики ООО «Fergana Global Textile» - и учреждения социальной сферы - Центр травматологии и ортопедии и Ферганский филиал Президентской школы.