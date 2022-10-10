Владимир Дударев: «Курган сегодня активно развивается, для города наступил период расцвета»

Полностью заменено асфальтовое покрытие центральной площади Кургана, высажены новые деревья взамен засохших, как на центральной площади, так и на улице Гоголя. На данный момент рабочие вплотную подошли к замене опор освещения. Новые опоры освещения будут точно такими же, в классическом стиле, это позволит сохранить архитектурный ансамбль площади неизменным, уточнили в пресс-службе горадминистрации. Бережное сохранение исторического облика центральной площади – позиция большинства горожан, подчеркнула глава Кургана Елена Ситникова.

«Курган сегодня активно развивается, для города наступил период расцвета, – считает председатель городского совета ветеранов Владимир Дударев. – Постоянно слышу слова благодарности от жителей Кургана по поводу, например, озеленения и благоустройства Городского сада. Радует, что изменения в облике города происходят своевременно, с учётом мнений горожан. Прошу всех курганцев и, в частности, людей «серебряного» возраста не огорчаться из-за того, что по вечерам в связи с ремонтными работами на некоторое время будет отключено уличное освещение на Центральной площади и улице Гоголя. Поскольку большинство старых опор освещения пришли в негодность, их нужно заменить и заменить качественно. Вскоре ремонтные работы завершатся, и на нашей площади снова будет светло».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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