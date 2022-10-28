Владимир Ковалев: «Меры господдержки бизнеса в регионе востребованы и эффективны»

Наиболее популярная из мер господдержки бизнеса в регионе - возмещение затрат по первоначальному взносу при заключении договора лизинга. Причем за счёт субсидий правительства области, заявил в прямом эфире в правительственном паблике «Вконтакте» директор департамента экономического развития Владимир Ковалев.

Таким образом, предприятия могут приобретать оборудование практически за полцены , а в некоторых случаях ещё даже дешевле. Это значительно облегчает и создание, и развитие производств. За 3 года такую поддержку получили 384 проекта, из них 110 в этом году. Общая сумма на эти цели - более чем полтора миллиарда рублей. В рамках реализации этих проектов на предприятиях создано порядка тысячи новых рабочих мест. С 7 по 18 ноября этого года в очередной раз состоится приём документов на получение этой меры поддержки.

«Индивидуальная программы социально-экономического развития Курганской области утверждена в 2020 году по инициативе губернатора Вадима Михайловича Шумкова, - напомнил Владимир Ковалёв. – В отличие от других аналогичных программ, а всего их в Российской Федерации на текущий момент 10, наша программа в наибольшей мере способствует развитию именно реального сектора экономики. То есть наибольший объём финансирования направлен на поддержку развития бизнеса».

Среди других региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий – предоставление микрозаймов по ставке от 0,1 до 5% годовых, поручительств, списание долгов по бюджетным кредитам, возмещение части затрат предприятий на подключение к коммунальной инфраструктуре и ряд других. О том, как получить ту или иную меру поддержки можно узнать в департаменте экономического развития Курганской области.

Константин Сапунов.

Фото Николая Пушилина.

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