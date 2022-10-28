Владимир Ковалев: «В индустриальных парках Курганской области работают 42 компании»

Идея и практическая инициатива создания расширенной сети индустриальных парков в нашем регионе принадлежат губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Всего в Курганской области будет создано девять индустриальных парков. Сейчас пять уже работают . Это Курганский, Варгашинский, Шадринский индустриальные перки, а также площадки «Курганэнергомаш» и ТОР (Территория областного развития) в Кургане , сообщил в прямом эфире правительственного паблика «Вконтакте» директор департамента экономического развития Владимир Ковалев

«Сейчас в индустриальных парках региона работает 42 компании – резидента. Создано более 900 рабочих мест. Общий объём инвестиций по этим проектам превысил 2 миллиарда рублей», - отметил Владимир Ковалёв

В ближайшее время к действующим площадкам добавятся индустриальный парк «Стальмонтаж» в Кургане и ещё один в Катайске на базе насосного завода. Их создание одобрено на федеральном уровне. Работы уже идут, утверждает Ковалев. По его словам, здесь планируется разместить минимум 10 резидентов.

Индустриальный парк – это полностью подготовленная площадка. В здания проведены газ, тепло, вода, электроэнергия. То есть, создана вся промышленная инфраструктура. Объём собственных вложений резидентов минимален. Для них действуют налоговые льготы. Пониженный налог на прибыль. Налоги на имущество, транспорт, землю обнулены. Всё это и не только создаёт комфортные условия для развития или открытия новых производств.

«Все парки формата Brownfield (создаются на ранее существовавших и реконструированных производственных площадках) у нас полностью заняты, - пояснил Владимир Ковалёв. – Из 5 построенных у нас, ни на одном нет свободных помещений. Это говорит об очень высоком спросе на данный вид инфраструктуры, создающейся, в том числе и для улучшения инвестиционного климата».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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