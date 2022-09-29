Владимир Ковалёв: «Увеличение индекса промышленного производства говорит об устойчивом росте экономики»

В Зауралье за восемь месяцев текущего года индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом 2021 года вырос и составил 102,1%.

Пресс-служба губернатора приводит цифры. В структуре обрабатывающих производств наибольший рост по индексу зафиксирован в производствах резиновых и пластмассовых изделий — 245,6%; электрического оборудования — 230,1%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 125,9%; прочей неметаллической минеральной продукции – 107,9%; мебели — 107,4%; в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки — 105,0%; в производстве текстильных изделий — 103,1%; в производстве напитков — 101,8%, а также бумаги и бумажных изделий — 101,0%.

Как подчеркнул директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв, увеличение индекса по сравнению с прошлым годом говорит об устойчивом росте экономики. «Запас прочности набран. Во многом это заслуга предпринятых мер Правительства России, инициатив губернатора Вадима Шумкова по поддержке экономики», - прокомментировал Владимир Ковалёв.

Курганская область одна из немногих имеет три аккредитованных индустриальных парка, а это значит, данные площадки могут пользоваться как региональными, так и федеральными мерами поддержки. Всего в регионе планируется создать девять индустриальных парков, из них уже пять работают - три в Кургане, по одному в Шадринске и Варгашах.



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