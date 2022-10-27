Владимир Пирожков открыл «Губернаторские чтения» в Кургане

В город Курган сегодня приехал самый крутой специалист страны в сфере промышленного дизайна Владимир Пирожков. Так в своём телеграм-канале его назвал губернатор Вадим Шумков.

«Владимир знает все про то, как именно нужно обеспечить технологический рывок - от страны до небольшой компании. И вкладывается в это сам. Парень очень толковый и продвинутый. Нам такие в качестве преподавателей очень нужны», - написал глава региона.

Владимир Пирожков открыл «Губернаторские чтения», которые по инициативе Вадима Шумкова стали площадкой для общения с лучшим спикерами страны, имеющими прорывные достижения в разных сферах. В прошлом году перед представителями аграрного бизнеса региона выступал Олег Сирота, известный сыровар, председатель ассоциации «Народный фермер».

«Далее на «Губернаторских чтениях» до конца года ждём Наталью Касперскую. Будем напитывать информацией наших айтишников», - сообщил Вадим Шумков.

Участниками «Губернаторских чтений» стали предприниматели из сферы производства, инженеры, студенты и учащиеся технических специальностей.

Фото Николая Пушилина.

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