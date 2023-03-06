Владимир Путин поблагодарил курганского губернатора за инициативы по поддержке СВО и семей мобилизованных

Глава государства Владимир Путин во время сегодняшней рабочей встречи поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, семей военнослужащих.

«Идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну», - отметил Президент России.

«В регионе расквартирована 232-я реактивная артиллерийская бригада. Она Вашим Указом получила звание «гвардейской». Спасибо огромное. Сразу же часть взяли под опеку. Более 12 миллионов рублей бюджет выделил на решение всех вопросов, которые военные нам задавали. Это и спецобеспечение, это и допснаряжение, экипировка», - цитирует губернатора Вадима Шумкова kremlin.ru.

Губернатор добавил, что взяли под опеку и жилой городок, где проживают семьи военнослужащих. Он сам туда выезжал, лично встречался с семьями. «Оказали материальную единовременную помощь, в городке поставили игровую зону для ребятишек для того, чтобы они также проводили время в улучшенных условиях», - прокомментировал глава региона.

250 тонн гуманитарной помощи собрали на оказание помощи Донбассу. Более 140 детей из ЛНР отдохнули в регионе этим летом.

«В рамках частичной мобилизации всем оказали полную помощь и вещевую экипировку, снаряжение полностью купили за свой счёт. Также взяли под опеку семьи мобилизованных. Там широкий спектр вопросов – от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи – всё решается своевременно. Для этих целей бюджетом сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать», - сказал Вадим Шумков.

Фото с сайта kremlin.ru.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.