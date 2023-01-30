Владимир Путин поддержал идею организовать Всемирный фестиваль студентов и молодёжи

Дарья Семенова предложила повторить Всемирный фестиваль студентов и молодёжи, который прошел в Сочи в 2017 году. «Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать», - ответил глава государства и добавил, что тем не менее в 2017-м, несмотря на крымские события 2014 года, удалось успешно провести такое масштабное мероприятие.

Президент отметил, что организация фестиваля зависит не только от желания властей, но и от участников, от международных организаций. И назвал саму идею правильной: «Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно».

Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. Так, по его мнению, будет и в следующий раз

Фото с сайта kremlin.ru.

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