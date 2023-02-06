Владимир Путин поздравил Курганскую область с юбилеем

Глава государства отметил успехи региона в развитии промышленности и АПК, вклад в СВО, поддержку, которую оказывают в регионе семьям участников спецоперации.

"Отрадно, что Курганская область уверенно развивается, наращивает свой индустриальный, аграрный, инновационный потенциал. Жители региона любят и умеют работать, вносят значимый вклад в решение ключевых общенациональных задач и, конечно, сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, достойно продолжают патриотические традиции отцов и дедов – героически защищают Родину, выпускают продукцию военного назначения, поддерживают семьи участников специальной военной операции. Желаю вам успехов на благо области и всей России", - говорится в поздравлении Владимира Путина.