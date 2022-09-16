Владимир Путин: призыву на военную службу будут подлежать только военнослуж

В 9:00 по московскому времени началась трансляция специального обращения Президента РФ Владимира Путина. Он сообщил, что подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Мероприятия по реализации Указа начинаются с 21 сентября.

«К России обратились с просьбой поддержать референдумы. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов. Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их стремления самим определять своё будущее. Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно», - заявил президент.

По словам главы государства, в рамках объявленной мобилизации призыву на военную службу будут подлежать только военнослужащие запаса. Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку, пообещал он.

Владимир Путин заявил, что режим репрессий по всей Украине был усилен самым жестоким образом. При этом политика запугивания, террор, насилие принимают всё более страшные варварские формы.

Указ подписан по предложению Министерства обороны ради защиты России, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобождённых территорий. Он отметил, что российские военные действуют на линии соприкосновения, протяжённость которой превышает 1000 км, и противостоят, по сути, всей военной машине коллективного Запада.

«Новое очередное, как уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбассе было не неизбежно, а потом и атака на Крым. И решение об упреждающей операции было необходимо. ЛНР практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой республике продолжаются. Здесь киевский режим создал глубокую линию укреплений. Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объёме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же, как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии», - заявил Владимир Путин.

По словам президента, в рамках объявленной мобилизации призыву на военную службу будут подлежать только военнослужащие запаса, прежде всего «те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт». Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учётом опыта СВО.

Запись обращения выложена на официальном сайте Кремля.

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