Владимир Путин высоко оценил работу зауральского железнодорожника

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу старшего электромеханика станций Далматово — Лещево ЮУЖД Юрия Кузнецова.

Как сообщается на портале правовой информации, за многолетнюю добросовестную работу зауралецудостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством»II степени. Соответствующий указ глава государства подписал 14 ноября.

Сайт ura . ru пишет, что Юрий Кузнецов трудится на Шадринской дистанции сигнализации, децентрализации и блокировки Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. Организация является филиалом ОАО «РЖД» в Курганской области.

Фото Николая Пушилина.

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