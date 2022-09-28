Владимир Путин ясно дал понять: у России есть силы и средства, чтобы обеспечить целостность и независимость страны

В России с 21 сентября идет частичная мобилизация. Владимир Путин ясно дал понять Западу: у России есть силы и средства, чтобы обеспечить целостность и независимость страны и защитить интересы ее жителей. Все необходимые ресурсы будут использованы незамедлительно в случае угрозы суверенитету РФ. «Это не блеф», – заявил наш Президент. И эту фразу обсуждает весь мир, делая ставки и прогнозы. А россияне готовятся защищать мир, доставшийся нам 70 лет назад кровью миллионов наших предков. Настал и наш черёд постоять за Отечество.

В.Путин: «Задача Запада – разобщить и уничтожить нашу страну»

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором подробно объяснил, что происходит на Украине и в мире, и объявил о частичной мобилизации в стране. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

– Часть западных элит пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности, – заявил Путин. – Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей.

Они десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее – эту войну – еще в 2014 году.

Решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными.

Уже после начала специальной военной операции представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно, и эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России, наших интересов.

Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, и Киеву было фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности.

Украину стали еще больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников.

Те, кто остался в ДНР и ЛНР, – это порядка 5 миллионов человек, – сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистских боевиков. Они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей.

Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Сегодня наши Вооруженные Силы противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада.

В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение, – оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, – а именно: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.

Министр обороны С.Шойгу: кто, сколько, зачем

После обращения Верховного главнокомандующего министр обороны Сергей Шойгу дал ряд пояснений насчет частичной мобилизации в России: как она будет происходить, кто под нее попадает и сколько человек планируется призвать.

– У нас огромный мобилизационный ресурс, состоящий из тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность, – заявил Шойгу. – У нас таких людей почти 25 миллионов. Таким образом, частичная мобилизация – это 1% или чуть больше, 1,1%, от общего мобилизационного ресурса. Сама линия соприкосновения – можно называть ее линией фронта, можно линией соприкосновения – больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что по этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать. Для этого объявлена частичная мобилизация.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Мобилизация не коснётся студентов и тех, кто проходит срочную воинскую службу по призыву. Шойгу заверил: «Именно из запаса [призовут в армию]. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеет военно-учетную специальность, т. е. ту специальность, которая сегодня нужна в ВС; в) имеют боевой опыт», – сказал Шойгу. Выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу,

Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Исключительно лишь после этого бойцы пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.

Шойгу сообщил, что всего по стране будут призваны 300 тысяч резервистов. Работа будет проводиться планово. Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ, исходя из численности проживающего в каждом субъекте населения, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Каждый субъект РФ получает разнарядку по количеству мобилизуемых граждан. Военкомат Курганской области приступил к работе по частичной мобилизации. Однако данные по количеству, возрасту, специальностям мобилизуемых являются секретными.

Референдумы на освобожденных территориях Украины

19 сентября республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести референдумы о вхождении в состав России. По мнению лидеров республик, события последних дней показали, что Украина «перешла все красные линии», продолжая обстреливать мирное население и устраивая террористические акты. Присоединение регионов к России станет гарантом их безопасности и возвращения к мирной жизни. Референдумы прошли во всех 4-х регионах с 23 по 27 сентября. Жители Донбасса, Херсона, Запорожья проголосовали за то, чтоб их территории стали частью России. Историческая справедливость восстановлена. Наши братья – с нами!

21 сентября к жителям Курганской области обратился губернатор Вадим Шумков

– Руководством государства принято непростое, но взвешенное и необходимое для защиты нашей страны решение. И нам всем как никогда важно сплотиться для того, чтобы выполнить задачи по защите Родины. Оставив дрязги и противоречия, иные малозначимые и маловажные, но беспокоящие людей вопросы.

Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы. Отменены отпуска руководителей. Идет совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной Президентом.

Уполномоченным органам Правительства области и администрации города Кургана поставлена задача проанализировать потребность в создании специальных групп в детсадах с более длительным сроком работы для детей сотрудников оборонных предприятий, родители которых работают по линии гособоронзаказа.

Все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в регионе работают в стабильном режиме. Убираем урожай, работаем на заводах, ремонтируем и строим дороги, модернизируем инфраструктуру, учим, лечим, продолжаем работать по всем направлениям.

Берегите себя и своих близких. Сила V правде. А правда всегда с Россией.

Кто подлежит мобилизации

В статье «Состав запаса» закона «О воинской обязанности» указано, что военнослужащие запаса делятся на три разряда.

К 1-му разряду относятся:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет; младшие офицеры до 50 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 55 лет; полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет; генералы и адмиралы до 65 лет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация может коснуться в первую очередь военнослужащих запаса этой категории. «Если какие-то особые дефицитные специальности, может быть, кого-то возьмут со 2-го разряда», – сказал он.

Медики, окончившие гражданские учебные заведения, но имеющие военно-учетную специальность и состоящие в запасе, также могут быть призваны, если их специальность востребована – например, хирурги, анестезиологи.

Ко 2-му разряду относятся:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет; младшие офицеры до 55 лет; майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 60 лет; полковники, капитаны 1-го ранга до 65 лет; генералы и адмиралы до 70 лет.

3-й разряд – это:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет; младшие офицеры до 60 лет; майоры, подполковники, капитаны 3-го и 2-го ранга до 65 лет.

Женщины, пребывающие в запасе, также относятся к 3-му разряду. Но, по мнению Картаполова, в мобилизации тех, кто относятся к 3-му разряду, необходимости нет.

Кому положена отсрочка

Отсрочка от призыва на военную службу, согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», предоставляется:

- забронированным в определяемом правительством порядке;

- временно негодным к военной службе по состоянию здоровья – на срок до шести месяцев;

- lанятым постоянным уходом за близким родственником, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе либо являющимся инвалидами I группы, приотсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

- являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних братьев (сестер);

- имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также отцам-одиночкам, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка, состоящим в запасе женщинам, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель;

- имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

- гражданам, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

«Мы должны поддержать Президента – он выражает волю народа»

Председатель Курганского регионального отделения Общероссийского народного фронта Федор Теребенин считает, что настало время сплотиться и дать отпор всему Западу.

– Путин молниеносно отреагировал на решение народа ЛНР и ДНР о решении провести референдум о присоединении к России. Конечно, это наш народ, это наши люди, и мы должны их защитить, а территория перейти в состав Российской Федерации для полного воссоединения. Мы уже защищаем эти регионы, но после вхождения их в состав России будем делать это в ином качестве.

«Решение о принятии Донбасса и освобождённых территорий в состав России – то, чего ждали люди!»

Руководитель курганского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Валерий Яхонтов отметил, что исторически складывалось так, что войны развязывала не наша страна, а западные государства. И мы всегда выступали в качестве обороняющейся стороны. Так происходит и сейчас.

– Президент России Владимир Путин стал гарантом защиты Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, – сказал Яхонтов. – Глава государства чутко отреагировал на просьбы граждан о незамедлительном проведении референдумов. Он чувствует свою ответственность за судьбу людей Донбасса и освобождённых территорий. Будет поддержан наш суверенитет, наши границы останутся неприкосновенными и будут защищены достойно. Президент у нас мудрый. Прежде чем предпринять какие-либо шаги, он советуется с общественностью, которая его поддерживает.

«Бросить в беде братьев-славян не имеем права»

Юрий Черкащенко, председатель Комитета ветеранов войны и военной службы Курганского областного Совета ветеранов, комментируя мобилизацию, заявил, что эта мера вынужденная, но своевременная.

– ВСУ ведут обстрел российских территорий. Люди вКурской, Белгородской областях страдают, дети не могут нормально ходить в школу, есть раненые. Ждать уже невозможно. Сегодня мы воюем со всем Западом, который объединился под эгидой НАТО. Из Европейского сообщества, по сути, создан еще один военный блок. Противостоять этому можно только принимая чёткие, своевременные, профессиональные решения, такие, какие были озвучены Путиным. Частичная мобилизация военнообязанных, и полная мобилизация экономики, общества – то, что сейчас необходимо России. А иначе – и мы видим это на примере Харьковской области – за 3-4 дня можно потерять всё. Бросить своих братьев-славян в беде мы не можем, не имеем права. Мы, курганские ветераны, думаем, как Президент. Мы, как профессионалы, знаем, что значит эта угроза, и объявленные меры – единственное правильное в этой ситуации решение.

У России есть силы и средства, чтобы обеспечить целостность и независимость страны и защитить интересы ее жителей.

Кредитные каникулы для мобилизованных

Банк России 21 сентября рекомендовал банкам и МФО дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам: они могут обратиться в свой банк или МФО. Также Банк России рекомендовал не начислять мобилизованным по договорам неустойку и т.д.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что «Единая Россия» внесет изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ по введению кредитных каникул для мобилизованных граждан. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), отсрочка может распространяться на весь период СВО и время, необходимое для возвращения в рабочий режим

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