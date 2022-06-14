Владимир Уфимцев: «Мы разные, но мы – едины»

Зауралье – край, в котором проживают представители 105 народов и этнических групп. Самые многочисленные из них – это русские (92,5% населения), татары (1,9%), башкиры (1,4%), казахи (1,3%), украинцы (0,8%) и белорусы (0,3%).

При этом социальных конфликтов на этнической и религиозной почве в нашем регионе не замечено. Как это удается? Данный вопрос «Новый мир» адресовал председателю Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимиру Уфимцеву.

- Сплав разных национальностей и религий возник на территории нашего края исторически. Мы научились мирно сосуществовать, акцент во взаимоотношениях делая на то, что нас объединяет, а не на то, что может разъединить, - раскрывает суть Владимир Дмитриевич.

В советское время, по его словам, ничто не препятствовало сохранению национальных культур. Однако особо активно они начали возрождаться с созданием нового государства, Российской Федерации. Этой работе помогает Ассамблея народов Зауралья. Она существует уже 22-й год, и в нее входят 16 национальных объединений, официально зарегистрированных в Курганской области, и другие общественные формирования.

- Уже много лет у нас отмечаются такие национальные и религиозные праздники, как православное Рождество, праздник казачества «Русское поле», казахский праздник солнечного Нового года Наурыз мейрамы, башкирский праздник встречи весны Каргатуй, праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир Сабантуй. Особенно важно, что на них приглашаются представители не только своего народа, но и других национальностей, проживающих в Зауралье, - утверждает Владимир Уфимцев.

Помимо этого в регионе проводятся совместные мероприятия. Так, нынче уже в 17-й раз в День России планируется провести Фестиваль национальных культур и национальных видов спорта народов Зауралья.

- Предположительно он состоится на Троицкой площади Кургана. На ней будут развернуты национальные подворья, работать национальные кухни, пройдет концерт национальных общин. Также в рамках празднования будут проведены соревнования по национальным видам спорта, например, куреш – традиционному виду борьбы у тюркских народов, по перетягиванию каната, международный турнир по футболу и так далее, - раскрывает детали председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья.

В Курганской области действуют центры национальных культур. У русских это Центр казачьей культуры в селе Звериноголовском и Центр русской народной культуры «Лад» города Шадринска – последний уже три десятка лет занимается сохранением фольклора и традиционных ремесел.

- Также в Кургане действует Центр татарской культуры, а в селе Сафакулево – Центр культуры татар и башкир. В этом году 20 лет исполнилось Центру армянской культуры. Национальная культурная автономия казахов Курганской области тоже проводит свои праздники, - перечисляет Владимир Уфимцев.

Большое внимание Ассамблея народов Зауралья уделяет профилактике экстремизма. Его корни во многом лежат в недостаточном знании других культур, убежден собеседник нашего издания.

- Деструктивные силы пытаются сыграть на этом, формируя «образ врага» о представителях других национальностей. Поэтому важно просвещать население и, прежде всего, молодежь, объясняя им, что мы не враги, а добрые соседи. У каждого из нас есть свои национальные особенности, однако они не представляют угрозы для окружающих. Именно такая мысль проводится, в частности, на фестивале «Многонациональная молодежь Зауралья», который Ассамблея народов Зауралья совместно с Департаментом образования и науки Курганской области ежегодно организует в День народного единства 4 ноября, - говорит Владимир Дмитриевич.

Напомним, что Указом Президента 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. В связи с этим Ассамблея народов Зауралья совместно с Областным домом народного творчества разработала план мероприятий. Благодаря этому народам, проживающим на территории Курганской области, успешно удается развивать свою культуру, при этом сохраняя единство, сотрудничество и дружбу между собой.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.